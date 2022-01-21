KTV深夜偷营业 男女无罩群聚

武吉士有KTV违规做生意，三层楼共有20多间房，顾客和女服务员都没有戴口罩和保持安全距离，秘密经营了至少三个月。

自疫情暴发开始，本地严格执行防疫措施，夜间场所如酒吧和KTV夜店等自2020年3月起被令暂时关闭，不少夜店在这期间转型成餐厅。

《海峡时报》报道，位于武吉士桥北路（North Bridge Road）的一栋六层楼商业建筑Bugis Point，在一楼的餐厅及商店虽然每晚10时30分就关门，但午夜后，仍可看到男男女女成群从大楼的一侧，跌跌撞撞地走出来。

这些男女当中，一些人看起来醉醺醺的，据称是从大楼内的一家非法KTV里出来。而该KTV似乎生意不错，就算在平日晚上，房间都被订满。

一名不愿透露姓名的顾客表示，这家KTV据悉占了大楼内至少六层楼，且已违规营业至少三个月。KTV的房间位于3楼至5楼，每层楼有6至8个房间；而6楼设有半个篮球场大的舞台和舞池。

过去几周里，海峡记者留意到KTV顾客从下午5时许便开始入场。据观察，一位女柜台经理先会使用对讲机，提醒工作人员有客人到访，顾客再搭乘电梯到指定楼层。

来到KTV包厢内，可见酒客和陪酒女尽兴饮酒作乐，抽烟、唱歌。

《新明日报》记者今早走访发现，大厦一楼的餐厅，以及旁边通往大楼的楼梯入口处都已上锁。该餐厅外观看似酒吧，招牌用黑纸遮盖，而附近也有多个电眼。

附近餐厅职员受询时皆表示因上早班关系，对晚上和凌晨的情况并不知情，也不知道楼上是否设有KTV。

完整报道，请翻阅2022年1月21日的《新明日报》。