预计未来数周病例将激增 我国严防奥密克戎大波感染逼近

抗疫跨部门工作小组指出，奥密克戎传染力极强，根据他国的经验，新加坡每天可能有至少1万至1万5000起新病例，这波奥密克戎疫情预料将持续到2月初，即农历新年期间。

新加坡不久后可能出现一波大规模的奥密克戎疫情，这个冠病变种毒株已取代德尔塔，成为在我国传播的主要毒株。每日新增病例中约有七成感染奥密克戎，但多数病患症状轻微，重症或逝世的病患比率远低于德尔塔的情况。

联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇昨天(1月21日）在记者会上说：“奥密克戎病例实际比率可能更高，接近至少九成。由于奥密克戎的传染力更强，我们可能很快就会看到一波大疫情。”

卫生部预计，下来数周的确诊病例将急剧上升，可能每两三天就翻倍，每天可达至少1万至1万5000起。卫生部医药服务总监麦锡威副教授指出，这波奥密克戎疫情可能将持续到2月初，即农历新年期间。

财政部长黄循财说，根据其他国家经历奥密克戎疫情的经验，每10万人中约有400人染疫。“如果换算成新加坡人口，每天少说也有2万至2万5000起新病例。”

但他强调，人们应把重点放在加护病房的病患人数，而不是每日新增病例。南非和英国的数据显示，尽管确诊人数激增，住院和死亡人数的增幅却较缓慢。

根据卫生部文告，本地疫情持续受控，虽然聚合酶链式反应（PCR）检测呈阳者从上周的每日800起攀升至前天的1472起，住进加护病房的病患仍保持低位，共14人。今年首20天，有九天没有死亡病例。

不拿国人健康当赌注

冠病疫情已持续两年，卫生部长王乙康将疫情初期的新加坡人比喻为不会游泳的人，“一看到水就怕”。

“但现在情况不一样了，不要看到水就怕，不要看到高病例就担心害怕。我们可以问问这个水有多深。”

王乙康说，根据本地和全球观察，比起德尔塔，感染奥密克戎者病情较不严重。“这个水没有那么深，可能最多到胸部，不至于会淹死，所以我们不须要太过害怕。要谨慎，但不须要恐慌。”

不过，他提醒，新加坡尚未经历奥密克戎可能带来的全面影响，因此现在仍不是解除疫苗接种差异化措施的时候。“我们不能把新加坡人的健康当赌注。”

随着我国扩大医疗方案二，即让家庭医生通过抗原快速检测（ART）诊断轻症病患，ART检测呈阳者有所增加，过去一周平均每天有800人在包括诊所的医疗设施内做的ART检测呈阳。

黄循财说，政府希望在不收紧防疫措施的情况下度过这波疫情，因为绝大多数完成疫苗接种者若染疫，可按照方案二在家康复，无须住院。

“如果下来几天和几周的情况也是如此，这波奥密克戎疫情就不会对医疗系统造成过大压力，我们也能以现有的安全管理措施渡过难关。”

为谨慎起见，来临农历新年的社交聚会和登门访客人数顶限将维持在五人。颜金勇了解许多人希望过年期间能放宽防疫措施，但他重申，维持现有措施是为了避免医疗系统因奥密克戎病例激增而不堪负荷。

“我们会继续采取谨慎步骤，循序渐进地恢复更多经济和社会活动，并尽最大努力避免任何政策U转造成干扰。”