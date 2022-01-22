阻不法分子冒充 政府机构全登记为短信发送者防诈骗

目前只有少数银行和机构参与新加坡短信发送者身份登记计划。智慧国及数码政府工作团发言人说，政府机构加入计划后，骗子将更难发送伪装成政府机构的诈骗短信，这也有助于内政部抓到诈骗者。

手机短信和网络钓鱼诈骗的威胁越来越大，为了更好地保护使用政府服务的民众，所有政府机构将加入新加坡短信发送者身份登记计划，借此拦截冒名发送的短信。政府也在探讨是否应继续使用手机短信和可点击链接。

一些政府机构会通过手机短信为民众提供重要服务，包括邀请他们预约冠病疫苗接种时段。由于近期出现不少人在点击冒充银行短信的链接后被骗走钱财的案例，一些公众因此担心骗子也会冒充政府机构。

智慧国及数码政府工作团（SNDGG）昨天（1月21日）答复《联合早报》询问时说，公众难免会担心与政府机构交流的安全性。为了更好地保护这些用户，所有政府机构将加入新加坡短信发送者身份登记（Singapore SMS SenderID Protection Registry）计划。

这项计划去年8月由资讯通信媒体发展局与新加坡金融管理局推出，参与机构可登记发送者身份及能使用这些身份的名单，从而阻止冒充者发送的短信。

目前只有少数银行和机构如新邮政和Lazada参与计划。SNDGG发言人说，政府机构加入计划后，骗子将更难发送伪装成政府机构的诈骗短信，这也有助于内政部抓到诈骗者。

“我们也会探讨通过Singpass应用内的邮箱等其他渠道，让公众收到政府机构的最新消息。”

去年12月，至少469名华侨银行客户受骗于钓鱼短信，诈骗总额达850万元。为了加强安全，所有银行下来不再向本地银行存户发送带有可点击链接的短信或电邮。

政府检讨是否继续使用手机短信和可点击链接

政府也在检讨是否应继续使用手机短信和可点击链接。不过一些低风险的交易用手机短信链接，确实有助于联系到更多人。即使不用短信，骗子也可能改用电邮或其他渠道，让受害者上钩。

为了协助公众更容易辨别链接真伪，政府机构目前只能发送以“.gov.sg”结尾的链接。SNDGG会提醒所有政府机构遵守该条例，也会加强公共教育，提醒他们通过这个方法确保链接的安全性。

另外，一些骗子会不时设立冒充政府机构的假网站，企图盗窃Singpass用户个人资料。SNDGG对该情况表示知情，并说政府已采取措施更好地保护Singpass账户。

例如，用户须先登录Singpass账户才能更改使用的手机号码和电邮地址。若用户在新手机安装登录Singpass应用，旧手机的应用就无法使用，用户也会收到电邮或短信通知。

发言人说：“政府会继续加强Singpass的安全性，若监测到可疑活动就会检讨是否须采取额外的认证方法。”

SNDGG也会同其他机构合作，确保政府系统能探测到从不同位置或电子设备尝试登录的骗子。当局也在探讨为高风险交易采取较严格认证措施，包括规定用户须进行面部认证。

政府早前也推出ScamShield应用，利用人工智能识别号码是否属于已知的诈骗号码。一旦发现是诈骗号码，会对该号码及发出的短信自动屏蔽。

截至去年底已有近23万人下载了应用。期间，有340万个电话和短信被报告为有潜在诈骗目的，其中87％由ScamShield检测发现，其余则由用户通过应用报告。

目前只有苹果iOS手机用户可下载该应用，政府正在研发适用于安卓版的应用。