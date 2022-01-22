樟宜机场去年12月乘客量 逾81万人次创疫情来新高

我国的航空客运与货运稳步复苏。樟宜机场去年的乘客量每月稳定增长，12月接待乘客81万7000人次，创下疫后新高；航空货运表现更亮眼，去年进出口量超过2019年的疫前水平。

根据樟宜机场集团网上杂志《樟宜之旅》（Changi Journeys），机场去年接待的乘客总数为300万人次，与2019年的6800万人次虽相差甚远，但随着疫苗接种者旅游通道（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划逐渐扩大，去年的客运量和2020年相比呈逐月稳定增长。VTL现已扩展到超过20个国家，更多客机在新加坡起降。

樟宜机场集团航空业务发展董事总经理林振杰指出，樟宜机场去年12月的客运量已恢复至疫前10%以上的水平。

“长远来说，我们坚信樟宜机场能够随着边境开放而逐步恢复，我们将积极地与航空伙伴以及国内外的旅行社合作，支持旅游业发展。”

航空贸易进出口量 比疫前增加超过9%

相对于航空客运，本地航空货运复苏的步伐更稳健。同2019相比，去年航空贸易的进出口量增加超过9%。由于有更多货运公司加入以及航空公司将客运飞机用作货物运输用途，个人防护配备、药物、食品等必需品的输送获得了支持，供应链受到的干扰因此减少。

使用樟宜机场的客运与货运航空公司去年增添六家。它们是韩国廉航Air Premia、印度廉航香料航空旗下货运公司SpiceXpress、巴林的海湾航空（Gulf Air）、总部在台北的星宇航空（STARLUX Airlines）、澳洲的塔斯曼货运航空（Tasman Cargo Airlines）和日本廉航ZIPAIR。