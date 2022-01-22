诊所ART呈阳者也计算在内 每日通报总病例将增加

我国昨天新增3155起冠病确诊病例，其中1616起通过聚合酶链式反应（PCR）检测确诊，1539起通过抗原快速检测（ART）被发现。

卫生部从昨天起调整冠病病例的统计方式，前往家庭诊所求医的ART呈阳者也列入每日新增病例数，这意味着当局通报的病例数将会增加。

卫生部长王乙康昨天在抗疫跨部门工作小组记者会上宣布，卫生部下来每天将公布两组病例数据，一组是通过PCR检测确诊的病患人数，这也是目前每天公布的数字；另一组则是通过医疗方案二（Protocol 2）在家庭诊所透过ART检测发现的轻症病患人数。

根据卫生部网站昨晚更新的数据，1616起PCR确诊病例中，1278起是本土病例，338起从境外输入。

1539起ART确诊病例中，1516起为本土病例，23起从境外输入。卫生部说，这些病患经医生评估为低风险，症状也较轻。

王乙康说，当局将把统计数据回溯至本月6日，也就是开始让家庭医生通过医疗方案二诊断轻症病例的日子。当时这类病例不多，每天约100至200人。

不过，随着更多轻症奥密克戎病例到家庭诊所求医，病例数字从上周的每天400至500起，攀升至本周的超过1000起。

另外，由于本地目前的病例主要感染的是奥密克戎变种毒株，当局不再区分奥密克戎和非奥密克戎病例。

每周社区病例增长率 从2.17升至2.7

每周社区病例增长率从前天的2.17攀升至昨天的2.7。王乙康指出，使用新方法计算的每周社区病例增长率，与现在相比基本不变，约为2.5。

王乙康解释，作出这些调整是为了让人们更了解本地疫情形势，清楚我国处于疫情曲线的哪个区段。但他提醒，由于很多人没有任何症状或症状极为轻微，有不少人是通过自检确诊，因此当局通报的病例数不可能反映疫情全貌。

“德尔塔疫情期间就是这种情况，病况较温和的奥密克戎病患更是如此。”

黄循财：疫情未达顶峰 目前谈开放“为时过早”

被问及这波疫情过去之后，我国会以什么方式重新开放，财政部长黄循财说，这波疫情还未达到顶峰，目前探讨如何进一步开放“为时过早”。

贸工部长颜金勇也说，人们并不知道疫情高峰何时到来，或何时结束，因此须继续每天留意病例数字，关注它的增长速度，同时不能让医疗系统崩溃，尤其是加护病房。

“只有在这波疫情过去，病例数字和每周社区病例增长率下降的时候，我们才能考虑要如何调整防疫措施。”

昨天通报一人因冠病并发症逝世，死亡病例累计846起。

过去一天有4453人出院或完成隔离。目前有360名冠病病患住院，比前天多了54人。重症病患中，19人需要输氧，13人在加护病房治疗。

截至前天，全国人口中88％已完成基本疫苗接种程序，54％已注射追加剂。按符合接种条件的人口计算，加上已开始接种的五岁至11岁孩童，已有91％完成接种。

截至昨天中午，本地累计病例超过30万，共30万7813起。