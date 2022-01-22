农历新年社交聚会人数限制维持不变 建议拜年前先做ART检测

抗疫跨部门工作小组昨日宣布，社交聚会人数继续维持最多五人，若当中有年长者或未接种冠病疫苗者，参加聚会的人应该事先做抗原快速检测（ART）。

为了谨慎起见，农历新年期间的社交聚会人数限制维持不变，每户家庭每天最多接待五名访客。卫生部建议公众去拜年前，先做抗原快速检测，以保护他人。

今年农历正月初一是在阳历2月1日，距今不到两个星期。抗疫跨部门工作小组昨日宣布，社交聚会人数继续维持最多五人，若当中有年长者或未接种冠病疫苗者，参加聚会的人应该事先做抗原快速检测（ART）。

财政部长黄循财昨天在联合领导抗疫跨部门工作小组记者会上说，拜年前做ART旨在确保个人没有感染冠病，也不会把病毒传给他人。

“如果您感觉不舒服，请待在家里休息，不要出去拜年。”

部长说，如果每个人各尽本分，我国可在来临的农历新年通过现有的安全管理措施，度过这波奥密克戎疫潮。

禁止在同个餐厅预定多桌除非用餐者来自同一家庭

至于外出用餐，堂食限制也保持不变，即不论除夕团圆饭或任何农历新年聚餐，每桌最多五人，食客禁止在同一个餐厅预定多桌，除非用餐者来自同一家庭。

当局自去年11月起，允许不同住的五人一同堂食，并将社交聚会人数限制放宽至五人。由于去年农历新年期间，每户家庭一天能接待最多八名访客，不少公众因此希望今年的限制也能放宽至八人。

对此，贸工部长颜金勇表示理解，但他强调，现阶段有必要维持现有的安全管理措施，以确保医疗体系不超载。

“我们应该保持警惕，尤其是在农历新年期间，现有的安全管理措施有助于降低病毒传播的风险，并减轻我们的医疗体系所承受的压力。”

卫生部长王乙康则指出，一旦医院情况稳定，农历新年期间的安全管理措施就无需进一步收紧。

为了避免病毒传播，政府也继续禁止大型活动，包括宗教游行或晚宴，由公司主办的晚宴或新春团拜都不能举行。

截至1月19日，我国人口当中有九成已接种至少一剂疫苗，88％已完成基本疫苗接种程序，54％注射了追加剂。