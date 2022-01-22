竹脚医院调查： 四成儿童体力活动不足

本地首套为幼儿制定的活动指导方针昨天推出，针对七岁及以下儿童的体力活动、久坐行为、睡眠及饮食习惯等四方面提出建议，协助家长培养孩子养成健康生活习惯。

竹脚妇幼医院的调查发现，本地有四成儿童没有进行足够的体力活动，而每10名不到18个月大的幼儿当中，分别有七人和八人在平日与周末，盯着电视、手机和电脑等屏幕平均有半小时，尽管专家建议这个年龄层的儿童不该有任何屏幕时间。

由竹脚妇幼医院领导的促进妇幼代谢健康综合协作平台昨天推出《新加坡综合24小时幼儿期活动指导方针》（The Singapore Integrated 24-Hour Activity Guidelines for Early Childhood），主要针对七岁及以下儿童的体力活动、久坐行为、睡眠及饮食习惯等四方面提出建议，协助家长培养孩子养成健康生活习惯，降低孩子患上近视或代谢疾病的风险，影响成年后的健康。

这是本地首套为幼儿制定的活动指导方针。制定指导方针的工作小组是在参考本地和海外研究报告及做法，以及竹脚妇幼医院从去年9月至10月进行的调查后，提出系列建议。

指导方针建议，不到一岁的婴儿不该有任何看屏幕时间，包括背景屏幕（指父母或身边的人开着屏幕），以免注意力分散；18个月及以上的幼儿则可有不超过一小时的屏幕时间。

冠病疫情下，儿童呆在家里的时间更长，难免会看屏幕。竹脚妇幼医院妇产科系资深研究员柯碧玲博士提出，“参杂一些体力活动的屏幕时间比久坐看电视或手机好，家长也尽量不要让孩子在睡觉前看屏幕或受屏幕的亮光影响，以免影响他们的睡眠素质。”

竹脚妇幼医院综合儿科兼运动医学科顾问医生吕楷国知道父母可能难以实行每一项建议，但尽可能在日常生活中纳入不同建议，也能达到一定的健康效果。

“体力活动不只包括室外运动，父母也能让孩子在家里做些家务或简单的居家体力运动等。”

指导方针也建议，一岁以下的宝宝每天应进行至少半小时的俯卧活动；一至三岁以下的幼儿每天累积180分钟的多种体力活动；三到七岁以下的儿童，一天应进行至少180分钟的体力活动，包括最少一小时的中到高力度的体力活动。

睡眠时间方面，不到三个月大的婴儿一天应睡足14到17小时；四到11个月大是12到15小时；一至三岁以下幼儿11到14小时，并且培养有规律的睡觉和起床时间。三到五岁的孩子每天睡足10到13小时，六岁孩子则是九到11小时。

竹脚妇幼医院针对340名育有七岁及以下孩子的父母进行调查，当中六成不知道专家所建议的儿童体力活动量；四分之一不知道儿童睡眠和观看屏幕的时间也有指导方针。八成的调查对象是母亲；63％有大学学历。

卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生昨天受邀出席指导方针的线上发布会。他强调，培养健康生活习惯应从小开始，指导方针除了能改善孩子长期下来的健康，也可培养对自己的健康负责的意识，建立更健康的下一代。

这项最新指导方针扩充了保健促进局2013年为幼儿推出的全国幼儿活动与久坐行为指导方针，将分发给本地所有儿科与家庭医生。

促进妇幼代谢健康综合协作平台近几年也陆续推出了针对儿童与青少年、孕妇，以及围产的营养指导方针。