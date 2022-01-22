本地调查： 新报业媒体五电台 数码收听率去年增逾12%

调查数据也显示，UFM100.3和Kiss92 FM是最受年轻群体欢迎的本地华语与英语电台；而新报业媒体的免费数码音频串流应用Awedio的下载量，去年也增加9.1%。

新报业媒体旗下五家电台越来越受欢迎。

本地有越来越多听众透过手机应用或网站，收听新报业媒体旗下五家电台的广播节目，2021年这五家电台的数码收听率环比上升12.2%。

Triton Digital的数据显示，新报业媒体的免费数码音频串流应用Awedio下载量也在去年增加9.1%，总下载量截至去年11月达到近56万。

听众平日收听1.7小时 96.3好FM五电台居冠

根据市场研究机构GFK的调查，UFM100.3最吸引25岁至34岁的听众。在这一年龄层的听众群中，UFM100.3是收听率最高的本地华语电台。

电台96.3好FM则是新报业媒体旗下所有电台中，听众平均收听时长最高的电台。96.3好FM的听众平日每天平均花1.7个小时收听节目，周末则每天花1.9小时。

新报业媒体中文电台高级节目经理洪菁云受访时说：“收听时长也是一个电台重要的指标，对于96.3好FM这个成立仅仅四年的电台，能够成功留住听众，让他们相对较长的时间锁定在我们的广播中，是让人感到非常鼓舞的事。”

另外，Kiss92 FM最受学生和年轻人欢迎，听众平日每天的收听时长平均为1.4小时，是所有英语电台的榜首，ONE FM 91.3则最受白领人士欢迎。

在GFK这项调查中，有3000名15岁及以上的听众参与。

另一项由Milieu Insights进行的调查显示，MONEY FM 89.3连续第二年成为我国最具影响力的电台。这一电台在专业人员、经理、执行人员及商人（PMEB）的听众群中最受欢迎，紧接着则是大学生听众。

参与听众在“新闻”、“话题讨论”及“采访专家”项目中，给予MONEY FM 89.3的评分比行业平均高出不少。超过2000人参与Milieu Insights的这项调查。

新报业媒体电台总经理沈丰发说，2021年是艰辛的一年，也发生了许多变化。调查结果反映了电台的增长，电台也会继续为听众提供贴切和吸引人的内容。他说，团队在今年为听众准备一系列的精彩节目，有信心收听率会持续增长。