刻画华人传统习俗转变 晚晴园特展 “说年画”

年画是一种用木刻雕版拓印边框，再套印填色而制成的鲜艳图画，有上百年的历史。中国人常在农历新年前在家中张贴年画，以求神明庇佑和保护。新加坡虽然没有贴年画的习俗，但是年画中体现出的文化与我国华人生活息息相关。

公众即日起可免费参观

即日起至9月25日，公众可前往晚晴园—孙中山南洋纪念馆，免费参观“祈福迎祥说年画”主题展览，体会中国人庆祝农历新年的传统和习俗，并了解年画在新加坡的发展和改变。

晚晴园与重庆中国三峡博物馆合作，收集了近70件17世纪至20世纪的中国和本地年画。展览共分为四个部分，以镇宅、守家、生子和福禄寿为核心，介绍年画背后的华人文化。

晚晴园副馆长叶璞说：“虽然年画是从中国起源再传到新加坡，可是南洋一带又有自己的一种诠释，在年画中加入了具本地特色的人物形象。”

她举例，人们常在咖啡店地上看到的土地公神龛，正是年画背后的习俗和信仰在本地生活中的反映和传承。

大伯公是东南亚独有的土地公，不少信徒向他祈求荣华富贵，因此他的形象常出现在本地华人的画作中，一些传统的寺庙也会张贴大伯公的神像。此次展览中，国家博物馆馆藏的《大伯公》年画正是一大亮点。

从年画了解大伯公

大伯公的由来和身份众说纷纭，有人认为他就是本地的土地公，也有人认为他是18世纪末期从中国来的华侨先贤，后来在人们的口口相传中变成了神仙。

除了象征传统习俗，年画也不断发展和创新，具有现代意义。本地艺术家苏靖发以年画中镇宅驱邪的门神为基础，给门神戴上狮头标志的口罩，绘制图画《居家保平安，同心齐抗疫》，寓意冠病病毒无法闯入家中。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉昨日出席展览开幕仪式时，感谢中国的合作伙伴分享藏品。

“新中两国都认识到，国际交流让我们的博物馆展品更丰富和多元，也可以作为增进两国人民之间文化理解的桥梁。”

为配合展览，晚晴园推出一系列讲座、导览和工作坊等活动。本地灯笼研究者黄沛发特地学习制作年画，他花了一个月时间，完成了本地第一幅木板年画《连年有余》。他也会在工作坊中指导公众用泡沫板制作年画。

公众可到晚晴园网站：https://www.sysnmh.org.sg/，查询活动详情。