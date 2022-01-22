武吉知马上段私宅区骇人命案 双胞童卧尸沟渠

武吉知马路上段私宅区发生惊人命案，昨天（1月21日）傍晚在私宅区游乐场附近的沟渠，发现一对11岁双胞胎的尸体，警方连续两天派人到场调查，当地社区的居民震惊！

这起命案发生在昨天傍晚近7时，地点在武吉知马上段的翠绿岗弯（Greenridge Crescent）私宅区，毗邻就是金文泰公园。

据《新明日报》了解，警方在游乐场的沟渠旁发现两具男童尸体。

事发后，昨天傍晚大批警员到场调查。附近居民莫先生（75岁，退休）表示，他几乎每天在附近草地运动，警员问他昨天傍晚4到6时是否看到异样。“我通常都是中午来，也不知发生了什么”。

不过看到警方这样大阵仗，他知道事情不简单。许多居民也对此议论纷纷，不知道发生什么事情，但后来传出找到两具男童尸体，都大为震惊。

出动多名辜加警

当局今早也派出多名辜加警员在沟渠附近的草地徘徊，寻找重要线索。

记者今午走访现场，发现10多名警员到场调查，其中6名是辜加警员。

一名不愿具名的居民表示，今早约10时见两辆警车到场。当局连续两天派人到场调查，相信案件还需找出更多线索。

死者父报警

两名男童的父亲报案。

警方发言人说，昨天傍晚6时25分，一名男子从翠绿岗弯附近的游乐场拨电救助。

警方赶到现场时，男子的两个11岁儿子动也不动地躺在游乐场附近。救护人员到场，当场宣告两名男童不治。

警方已经将案件列为非自然死亡案，调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2022年1月22日的《新明日报》。