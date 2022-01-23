环岛绿道首阶段 75公里路段正式启用

环岛绿道共长达150公里，目前已完成约一半。首阶段启用的路段以东北部实里达下段蓄水池的划手湾为起点，途经惹兰加由、盛港、樟宜、东海岸公园、新加坡河等，并以南部柏莱雅溪红树小径为终点。

环岛绿道首阶段75公里路段正式启用，将新加坡东部海岸线周边的绿色空间串联起来。民众可以从实里达下段蓄水池骑脚踏车一路往东到樟宜，然后折向西南方前往拉柏多公园一带，途中多处可欣赏海景与自然生态。

环岛绿道（Round Island Route）共长达150公里，目前已完成约一半，其余两个阶段最迟2035年竣工。

首阶段启用的路段以东北部实里达下段蓄水池的划手湾（Rower's Bay）为起点，途经惹兰加由（Jalan Kayu）、盛港河畔公园、樟宜海滨公园、东海岸公园、新加坡河等，并以南部的柏莱雅溪红树小径（Berlayer Creek）为终点。

环岛绿道共长达150公里，目前已完成约一半（粉红色部分），其余两个阶段最迟2035年竣工。（国家公园局提供）

国家公园局分别在樟宜湾（Changi Bay Point）、盛港河畔公园，以及惹兰加由建造设有避雨亭、脚踏车停放架、贩卖机、厕所、太阳能充电设备等设施的休息处。访客也可在樟宜湾和盛港河畔公园的木栈道与观景瞭望台，近距离欣赏沿海景色。

在樟宜湾增设的两座骑行桥，以及连接盛港河滨公园两岸绿地的290公尺桥梁，也为脚踏车骑士和访客提供便利。

公园局种植约5100棵树木

公园局在这一路段共种植约5100棵树木，如红后壳、小叶红光树和海岸山竹等，不仅能为访客遮荫，也为动物提供食物。

公园局政策与规划处高级署长洪慧萍受访时说，尽管环岛绿道首阶段已完工，当局会继续改善这一路段的设施。

“我们会继续加强整个环岛绿道的连接性，在土地许可的地方继续加宽通道，也会加入新设施如休息站，让公众在享受这个绿道的时候可更便利，亲近大自然。”

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰、总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，以及总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士，昨天（1月22日）在樟宜湾植树，为环岛绿道首阶段路段主持启用仪式。

王瑞杰：我国进一步实现“大自然里的城市”愿景

王瑞杰致辞时说，整个环岛绿道完成后会把新加坡沿海周边的绿色空间串联起来，这一绿径也会进一步实现我国“大自然里的城市”的愿景。

“我们正在增加更多自然公园、在公园和花园种植更多植物，让我们的城市地区恢复大自然的面貌。”

热爱骑脚踏车的林树发（54岁，汽车贸易商）每个周末都会和三五好友到东部和北部骑车。他昨早在樟宜湾一带的环岛绿道骑行后说，自己最喜欢这一路段的海景。

也是连道计划之友主席的林树发说：“这一路段就在海岸边，骑车时能吹着海风，欣赏沿海景色。沿途的贩卖机、避雨亭也带来不少便利，我们骑累了可从贩卖机买饮料，坐下来休息。”