本报新书 《战疫勇士》记录我国过去两年抗疫历程

《联合早报》推出新书《战疫勇士——新加坡之道》，记录我国的冠病19抗疫过程，向过去两年站在前线守护新加坡的人员致敬。

《战疫勇士——新加坡之道》内容包括新加坡采取的决策之道，在经济就业、医疗研究、追踪与隔离、航空与运输物流物资、清洁与安全、公共教育等方面采取的措施，以及民众在危机中展现的守护相助的力量。

哈莉玛总统、李显龙总理、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰、国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、抗疫跨部门工作小组的三名联合主席卫生部长王乙康、贸工部长颜金勇、财政部长黄循财，以及多个政府部门的工作团队接受《联合早报》专访，总结新加坡在这一代人面对的严峻危机中，采取了什么样的决策之道与管控机制，并做好准备与疫情共存。

共204页，全彩印刷，图文并茂的《战疫勇士》，由新报业媒体属下全资子公司焦点出版，售价（包括消费税）为25元，2­月起可在大众书局、友联书局、友谊书斋、纪伊国书店、海风书屋及卓尔书店购得。

即日起上新报业媒体属下集品店Zshop预订，可以21元5角优惠价购得，并随书获赠一张限量版明信片。网址是：https://bit.ly/3raiYGS。

新书发布会暨讲座 本月28日举行

《战疫勇士》新书发布会暨“冠病二周年：新加坡经验谈”座谈会将于1月28日在新报业媒体礼堂举行，主宾为卫生部长王乙康。

本地传染病专家、国家传染病中心主任梁玉心教授及杜克—国大医学院王林发教授将与部长进行对谈，分享抗疫经验，以及未来的挑战。