华侨银行总裁黄碧娟：逾百员工对抗骗子如在打仗

钓鱼短信骗走数百公众850万元，华侨银行总裁黄碧娟透露，从三方面可看出不法分子来势汹汹有备而来，超过百名职员因此圣诞节销假，还有退休员工回来不眠不休对抗，“犹如在打仗”。

去年12月，华侨银行至少469名客户误坠钓鱼短信陷阱，被骗子掌控银行账户趁机盗领，受骗总额达850万元，好些人一生积蓄一夜蒸发。

华侨银行总裁黄碧娟接受《海峡时报星期刊》访问时指出，早在12月初，银行就获悉有客户掉入钓鱼短信陷阱，银行也随之在网站提醒客户要提防。之后银行又发现更多类似的钓鱼网站，华侨银行的反诈骗小组就赶紧请网络域名提供商拿下，也发出更多警示信息给客户。

善意赔偿或引发新问题 一个原因决定“赔”！

善意赔偿的做法或引发新问题，女总裁因一个原因决定照赔。

多名受害者早前表示，这次的诈骗盗领事件银行也有责任，希望银行能给予一定程度的赔偿。黄碧娟受访时就说，其实银行在这个月初已经决定赔偿所有受此次事件影响的客户，而且自1月8日起就已经展开相关工作。

不过，银行当时并没有对外宣布在安排赔偿事宜。

黄碧娟解释，善意赔偿的做法可能牵扯出其他问题，需要谨慎考虑。

女总裁点出，其中一个就是若让不法之徒知道新加坡银行会以这样的方式挺客户的话，或导致我国的银行被更多这类歹徒盯上。

再来就是担心其他客户可能因此放下戒心，认为被骗也无所谓，反正银行会赔偿。

最后，管理层也担心此举会影响协助此次事件受害者的进度，因为会有早前其他与这一波事件无关的受害客户也跑来找银行。

黄碧娟说，虽然有上述考量，但她坚信有必要作出善意赔偿，因为她深知有许多人失去的是毕生积蓄，银行应帮助他们。

截至周五（1月21日），超过200名受害客户已收到善意赔偿全额。