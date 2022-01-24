本地12岁以下孩童 至今逾1.7万人染冠病

卫生部长王乙康昨天在面簿发文透露，自冠病疫情暴发以来，截至上周五本地共有1万7699名12岁以下的孩童受感染，其中2586人须住院治疗，占约15％。这个年龄层中，已有超过14万人接种首剂冠病疫苗，每天平均约为6000人。

自冠病疫情暴发以来，截至上周五（1月21日）共有1万7699名12岁以下的孩童受感染，其中2586人须住院治疗，占约15％。

这个年龄层中，已有超过14万人接种首剂冠病疫苗，每天平均约有6000名孩童接种。

卫生部长王乙康昨天在面簿发文透露这些数据并提醒，很多国家通报感染冠病住院孩童人数激增的问题，接种疫苗可避免孩童患上严重疾病。

据《金融时报》报道，美国、英国和法国因奥密克戎变种毒株肆虐，孩童住院人数不断创新高。其中，法国的孩童住院人数比去年8月的高峰超出六倍，英国的五岁以下孩童住院人数也比去年冬天的高峰高出三倍。

不过，绝大多数染疫孩童只有轻微症状，类似其他常见呼吸道疾病，重症病例在最低年龄层中很罕见。

卫生部医药服务总监麦锡威副教授上周在抗疫跨部门工作小组记者会上指出，本地有更多感染奥密克戎的孩童入院治疗，但住院时间不长。他当时说，过去一周，本地12岁以下的确诊孩童人数也增加超过一倍，从本月13日的120起，激增至20日的312起。

卫生部建议，冠病检测结果呈阳性的五岁以下孩童，即使情况良好，也应该求医。自上周五起，五岁至11岁的轻症孩童，无论是否已接种疫苗，都可通过医疗方案二（Protocol 2）在家庭诊所进行抗原快速检测（ART），然后安全地在家康复，无须住院。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授认为，住院孩童人数增加可能与整体确诊人数激增，以及卫生部的医疗程序有关。

淡马亚也强调，根据卫生部每日公布的疫情数据，从整体住院人数来看，儿童住院比率并没有大幅增加。

“庆幸的是，过去几周也没有确诊孩童需要输氧或加护病房治疗。”

不过，仍有一些家长担心孩子接种疫苗是否存在风险。王乙康昨天在面簿贴文中附上卫生部整理的图表，对比孩童接种疫苗及感染冠病的风险，以帮助家长做决定。

“我遇过一些家长担心让孩子接种，他们了解染疫的风险，正在重新权衡接种疫苗的利弊。”

每100万剂中仅一孩童接种后患心肌炎

图表显示，孩童注射冠病疫苗后患上心肌炎（Myocarditis）的概率为每100万剂中有一个，远低于孩童染疫后患上心肌炎的每100万中有450起。

本地至今未有任何孩童在接种冠病疫苗后出现严重并发症的通报。相比之下，孩童若感染冠病，出现多系统炎症综合征（Multisystem Inflammatory Syndrome in Children，简称MIS-C）的病发率为每1000人中有一个，病情严重者甚至可能进入加护病房。

我国至今有15名孩童在染疫康复后出现MIS-C，约半数须在加护病房治疗。总的来说，需要输氧或住进加护病房的儿童活跃病例及出现MIS-C者占0.076%，或每10万人中有76起。

至于孩童注射冠病疫苗的好处，疫苗临床试验结果显示，接种疫苗可将有症状感染的风险降低九成。竹脚妇幼医院的研究也发现，五岁至11岁孩童在接种两剂辉瑞／复必泰的儿童剂量疫苗后，体内产生大量抗体。