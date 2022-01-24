医生与助理被控伪造疫苗接种资料 反疫苗组织创办人许淑慈涉嫌参与也被查

警方初步调查显示，涉案医生与助理提交伪造资料，意图让卫生部签发合力追踪应用所显示的冠病疫苗接种证明。反疫苗组织创办人许淑慈则涉嫌把相信是组织成员的个别人士介绍给这名医生，并提议以其他注射剂取代疫苗，为病人“接种”。

反疫苗接种组织“Healing the Divide”创办人涉嫌与一名医生和诊所助理串谋欺骗卫生部，向当局提供伪造疫苗接种资料而被控上法庭。这名医生所任职的其中一家诊所也因未按合法程序提交顾客的活动前检测结果，面对卫生部调查。

警方本月21日接获卫生部报案，指一名注册医生触犯传染病（抗原快速检测供应方）条例，并向全国疫苗接种名册提呈伪造信息，表示已为个别人士接种冠病疫苗，但实际上没有这么做。

当局随即展开调查，并在同一天里拘捕全科医生柯杰智（Jipson Quah，33岁）和他的助理蔡清顺（译音，Chua Cheng Soon Thomas，40岁）。初步调查显示，他们提交伪造资料，意图以此让卫生部签发合力追踪应用所显示的冠病疫苗接种证明。

根据控状，他们去年12月至今年1月期间，在系统中为一名公众梅拉祖尼莎（Mehrajunnisha）更新疫苗接种资料，使系统显示此人已接种国药疫苗，但柯杰智和蔡清顺明知这资料不属实。他们因此触犯刑事法。

涉及此案的还包括46岁的反疫苗组织“Healing the Divide”创办人许淑慈（译音，Iris Koh Shu Cii，前译许艾丽）。她涉嫌把相信是组织成员的个别人士介绍给这名医生。她也提议以其他注射剂取代疫苗，为病人“接种”。

许淑慈去年10月因涉嫌煽动公众扰乱政府热线运作，触犯教唆他人妨碍公务员执行任务的条例，目前正接受警方调查。

柯杰智和蔡清顺本月21日被控教唆他人共谋欺骗，许淑慈则在昨天（1月23日）上午被控共谋欺骗。法庭一般星期天休息，嫌犯在星期天面控相对罕见。三人的罪名一旦成立，可个别被判坐牢最长三年或罚款，或两者兼施。

三人案展本月28日过堂，他们目前被还押，接受进一步调查。另有八人也因涉及这场骗局而接受调查。

涉嫌违例提供活动前ART凭证

柯杰智所任职的诊所Wan Medical Clinic也因涉嫌违例为“Healing The Divide”成员提供出席活动所需的活动前检测证明，而面对卫生部调查。

卫生部上个月接获匿名通报后对诊所展开调查，发现诊所允许顾客提交预录的视频或照片，作为他们已完成活动前抗原快速检测（ART）的凭证。诊所过后再代这些顾客将阴性检测结果上传至系统。

根据条例，活动前检测须实时进行，并由专人监督。违例的检测供应方可判罚款最高5000元或监禁最长三个月，或两者兼施。

卫生部在调查过程中也发现，柯杰智涉嫌提交一项伪造的ART阳性结果，以让未接种疫苗的顾客可以凭从冠病“康复”的状态，不受疫苗接种差异化安全管理措施限制。

为了保障公共卫生并确保诊所作业方式符合全国条例，在警方调查完结前，卫生部向柯杰智名下，或他担任管理职务的四家诊所发出暂停运作通知，也撤销这些诊所的ART牌照。除了前述诊所，另三家诊所是坐落在兀兰和义顺的Mayfair Medical Clinic，以及义顺的Ong Clinic & Surgery。

卫生部也说，柯杰智将交由新加坡医药理事会做进一步调查。