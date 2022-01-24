母公司云顶香港申请清盘 星梦邮轮暂停船票预订至下月4日

星梦邮轮已暂时停止接受新的船票预订，初步确定为期两周，直到下个月4日。

星梦邮轮（Dream Cruises）的母公司云顶香港（Genting Hong Kong）因未能偿还到期债务，上周二（18日）申请清盘。它昨天发声明说，由于近期委任了联合临时清盘人来协助云顶香港制定和提议重组公司业务，旗下游轮品牌星梦邮轮因此从上周五（21日）起暂停接受新的船票预订。

声明强调，这是为保障星梦邮轮乘客的利益。“联合临时清盘人目前正在了解云顶香港的业务情况，并就公司的未来业务，确定、检讨和探索选项。”

据了解，已预订星梦邮轮船票的乘客不受影响。

对于星梦邮轮船票停售，销售游轮配套的旅行社Aveson Travel老板林建基接受《联合早报》采访时持观望态度。他说：“有意购买船票的乘客只能再等等，现在什么都做不了。”

至于已预订船票的乘客，他并未观察到他们出现紧张情绪或要求退票。林建基认为，考虑到游轮还照常出发，而退票只能获得抵用金（credits），乘客应该不倾向退票。

星梦邮轮的世界梦号（World Dream）是冠病疫情暴发后本地首个复航的游轮。

新加坡旅游局前年10月宣布允许“无目的地”游轮，试航计划只限世界梦号和皇家加勒比国际游轮的海洋量子号。

云顶香港还拥有另两个游轮品牌，分别是在亚太区运营的丽星邮轮（Star Cruises），以及总部位于美国佛罗里达州迈阿密的高档游轮品牌水晶邮轮（Crystal Cruises）。

记者发现，昨天也无法在丽星邮轮的网站预订船票。水晶邮轮则已在上周四宣布，暂停旗下Ocean及Expedition船只至4月29日，游河船也暂停至5月底。

云顶香港在香港证券交易所挂牌，公司在旗下德国游轮造船厂MV Werften破产后，无法取得资金以维持运营。根据云顶香港上周三（19日）的声明，集团的大部分业务预计将停止。