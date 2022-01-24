清洁日活动再扩大 四客工宿舍首度参与自扫“门前脏”

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来自 / 联合早报

文 /
王嬿婷

摄影 /
邬福梁

发布 / 2022年1月24日 5:00 AM

裕廊西居民黄士哲（34岁，工程师，左）昨天早上参与由裕廊—金文泰市镇理事会主办的捡垃圾活动，花了一时捡起不少纸巾及烟蒂等零星垃圾。邻里主办的大扫除活动在疫情前常有不少家庭参与，昨天则有10名年轻居民参加。（邬福梁摄）
裕廊西居民黄士哲（34岁，工程师，左）昨天早上参与由裕廊—金文泰市镇理事会主办的捡垃圾活动，花了一时捡起不少纸巾及烟蒂等零星垃圾。邻里主办的大扫除活动在疫情前常有不少家庭参与，昨天则有10名年轻居民参加。（邬福梁摄）

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在今年首个新加坡清洁日，四所客工宿舍的住户亲自动手，维护居住环境的清洁与卫生。从昨天早上6时至午夜，原本帮忙打扫的清洁工人休息，让客工参与全国收拾垃圾活动。

公共卫生理事会去年4月25日举办首届全国新加坡清洁日（SG Clean Day），并在去年底宣布把这年度活动增加至每三个月一次。

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