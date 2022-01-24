清洁日活动再扩大 四客工宿舍首度参与自扫“门前脏”

在今年首个新加坡清洁日，四所客工宿舍的住户亲自动手，维护居住环境的清洁与卫生。从昨天早上6时至午夜，原本帮忙打扫的清洁工人休息，让客工参与全国收拾垃圾活动。

公共卫生理事会去年4月25日举办首届全国新加坡清洁日（SG Clean Day），并在去年底宣布把这年度活动增加至每三个月一次。