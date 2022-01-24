清洁日活动再扩大 四客工宿舍首度参与自扫“门前脏” 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 摄影 / 邬福梁 发布 / 2022年1月24日 5:00 AM 裕廊西居民黄士哲（34岁，工程师，左）昨天早上参与由裕廊—金文泰市镇理事会主办的捡垃圾活动，花了一时捡起不少纸巾及烟蒂等零星垃圾。邻里主办的大扫除活动在疫情前常有不少家庭参与，昨天则有10名年轻居民参加。（邬福梁摄） 字体大小: 小 中 大 在今年首个新加坡清洁日，四所客工宿舍的住户亲自动手，维护居住环境的清洁与卫生。从昨天早上6时至午夜，原本帮忙打扫的清洁工人休息，让客工参与全国收拾垃圾活动。公共卫生理事会去年4月25日举办首届全国新加坡清洁日（SG Clean Day），并在去年底宣布把这年度活动增加至每三个月一次。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡清洁日 清洁与卫生 公共卫生理事会 裕廊集选区 新加坡宿舍协会 游戏美术界中闯关 与团共聚