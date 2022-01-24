将发布131周年纪念特刊 潮州李氏公会办讲座课程吸引年轻人

潮州陇西李氏公会目前有300多名会员，年龄介于20多至80多岁。公会理事一直朝年轻化目标努力，包括让获颁奖助学金的学院生自动成为会员，希望借此鼓励年轻一代多参与公会活动。

有百多年悠久历史的新加坡潮州陇西李氏公会，致力于照顾宗亲福利及会员子弟的教育，希望未来奖助学金的颁发可扩大至大学生，同时开辟多用途室举办讲座和课程以吸引年轻人。