将发布131周年纪念特刊 潮州李氏公会办讲座课程吸引年轻人 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈爱薇 摄影 / 曾坤顺 发布 / 2022年1月24日 5:00 AM 潮州陇西李氏公会会务顾问李玉云（中）、会长李光庭（右三）和执行会务顾问李为万（左三），连同总务李修庆（左起）、财政李平凯、副会长李润松和李九弟等全体理事，致力于照顾宗亲福利和会员子弟的教育。（曾坤顺摄） 字体大小: 小 中 大 潮州陇西李氏公会目前有300多名会员，年龄介于20多至80多岁。公会理事一直朝年轻化目标努力，包括让获颁奖助学金的学院生自动成为会员，希望借此鼓励年轻一代多参与公会活动。有百多年悠久历史的新加坡潮州陇西李氏公会，致力于照顾宗亲福利及会员子弟的教育，希望未来奖助学金的颁发可扩大至大学生，同时开辟多用途室举办讲座和课程以吸引年轻人。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡潮州陇西李氏公会 李玉云 李为万 李光庭 团缘 游戏美术界中闯关 与团共聚