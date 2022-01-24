游戏美术设计师需要有丰富的想象力，还要确保设计流畅、有连贯性且漂亮，同时也要能理解顾客提供的文案，并转换为图画。这听起来艰难，邱子健却乐在其中。

提到电子游戏，一般人会马上联想到电玩人物和人物战斗力的排行榜。然而，游戏美术设计师邱子健希望通过场景构造和人物设计等细节，抓住玩家眼球，丰富视觉享受。

邱子健（29岁）拥有数码艺术和动画艺术学士学位，19岁时到新加坡行善运动理事会实习，并与同学开发了一个游戏，玩家须击败没有公德心的“坏人”，让他们变成“好人”。邱子健和同学还代表新加坡到芬兰比赛，打败来自70个国家的500个参赛队伍，夺得冠军。

“对我来说，这是最有意义的作品。游戏不仅仅是好玩刺激，我们还能通过游戏教育年轻一代。也因为这个游戏，我对游戏美术产生兴趣。玩家所能看到的画面都属于游戏美术，这让设计师有很大的发挥空间，我因此想在这个领域闯出一片天。”

游戏美术设计师需要有丰富的想象力，还要确保设计流畅、有连贯性且漂亮，同时也要能理解顾客提供的文案，并转换为图画。这听起来艰难，邱子健却乐在其中。

过去两年的国庆日，邱子健参与了舞台背景和音乐视频的设计。2020年，疫情改变国人生活常态，国庆典礼也被迫转到线上。当时，他的团队须要在短时间内设计好舞台背景。去年，他也设计了国庆主题曲视频。

回想过去在事业上处处碰钉子，如今竟能在国庆典礼上看到自己的作品，邱子健很自豪也很感动，但强调自己还有很多不足的地方，要继续努力。

他平时喜欢到大自然走走寻找灵感，绿油油的草地及花香能让他静下心来创造。有时，他也会观察周围的人事物和观看科幻电影，从他们身上获得有趣的灵感，或从另一个角度看事情。

“很多年轻画家都不敢让别人看到自己的作品，怕自己做得不够好。我觉得反而应该要多在网上发表，让多点人看到，这也可许能为你带来新机会。”