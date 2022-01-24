科尼岛海堤堆垃圾 公众忧污染环境

到底是漂来的海上垃圾？还是人为乱丢的垃圾所致？科尼岛附近海堤堆积垃圾，公众担心环境被污染。

公众曾宪隆（63岁，退休人士）上周三（19日）早上9时许途经科尼岛（Coney Island）西部入口处时，发现附近海堤堆积了许多垃圾，随即拍照发给《新明日报》和上载到社交媒体。

他受访时表示，自己原在科尼岛周围散步，恰巧发现附近海堤堆满垃圾，当下觉得生气，才会拍照放上网。

“那里随处可见塑料袋和瓶子等垃圾，严重污染环境，我真为下一代感到担忧。”

记者隔天走访该地，发现仅有科尼岛西部入口处朝向大海的海堤，垃圾堆积如山。另一边朝向实龙岗蓄水池的海堤并未出现垃圾。

公用局：多为海洋垃圾

公用局指，垃圾大多为被海浪和大风冲上岸的海洋垃圾，附近蓄水池未受污染。

公用事业局在受询时表示，出现在实龙岗西部水坝一带的垃圾大多为被海浪和大风冲上岸的海洋垃圾。

事发海堤是分割大海与实龙岗蓄水池的实龙岗西部水坝。

公用局强调，蓄水池内的水质干净，并未受垃圾污染，公众可以放心。

据《新明日报》了解，实龙岗西部水坝已委托给不同的承包商负责管理，工作人员都会定期清理水坝和科尼岛周围的垃圾。

完整报道，请翻阅2022年1月24日的《新明日报》。