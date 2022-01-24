被禁打电玩一个月 14岁自闭儿弑父

家庭悲剧！14岁自闭儿打电玩上瘾，遭严父禁玩一个月结果埋下杀机，后又因被父亲误会，怀恨在心，在弟弟面前拿水果刀猛捅父亲脖子，导致对方血流如注，伤重身亡。

自闭儿今早（1月24日）认下误杀罪，被判拘留五年。

案件发生在2020年12月11日早上10时10分，地点是东部的一间公寓单位。被告现年15岁，当时与父母和弟弟同住。

案情披露，被告在1岁8个月大时被诊断患有自闭症，原本在新光学校（Pathlight School）上课，但由于是高功能自闭症患者，之后转到主流学校上学。

被告在2018年被诊断患有网络游戏失调症，进而转介到国立成瘾治疗服务接受辅导与治疗。

不过，被告与父亲（49岁）感情并不融洽，对方会限制被告使用手机和电玩时间，也会安排被告做家务和读课外书。被告有时没有遵从指示，父亲就会对他又打又骂，但从未伤到被告。

2020年6月，被告因父亲禁止他打电玩一个月，因此怀恨在心，蒙生杀父的念头。

事发当天早上，被告母亲外出工作，父亲在洗衣，因找不到洗衣粉勺子，因此问被告将勺子藏在哪里。

被告觉得被冤枉，怒极下到厨房拿了一把菜刀，觉得太大无法藏在口袋里，于是换了把水果刀。

这时，他又听见父亲向弟弟投诉说被告把勺子弄丢，倍感委屈，趁父亲和弟弟蹲下洗衣服时，一刀捅进父亲的脖子。

完整报道，请翻阅2022年1月24日的《新明日报》。