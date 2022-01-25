新印领导人时隔两年多再举行非正式峰会 将签署引渡逃犯等协议

新加坡和印度尼西亚领导人在隔了两年多后，今天举行非正式峰会。两国也将针对调整新加坡和雅加达飞航情报区范围、引渡逃犯等课题签署协议。

李显龙总理今天前往民丹岛，与印尼总统佐科举行新印领导人非正式峰会。总理公署昨天发文告说，两位领袖将回顾自上一次非正式峰会后双边合作所取得的进展，并探讨在两国的重点领域拓展合作。他们也会就区域和全球局势交换看法。

两国领导人将见证一系列协议的签署。双方是在上一次非正式峰会所同意制定的共同框架基础上商定这些协议，其中包括关于调整新加坡和雅加达飞航情报区（简称FIR）范围的协议，以及逃犯引渡条约。此外，两国的国防部长也会就2007年防务合作协定及新印军队在印尼军训区的执行协议发表联合声明。

双方将交换信件，承诺让上述协议同时生效。

两国也将宣布会前签署的几项谅解备忘录。这些备忘录涵盖金融与经济合作、绿色与循环经济发展、能源合作、人力资本发展等领域。

这是李总理和佐科的第五次非正式峰会，上一次于2019年10月在我国举行。两人当时在飞航情报区管理权和南中国海海域军事训练这两项长期悬而未决的议题上，就如何推展进一步讨论取得共识。

李总理当时指出，两国同意下来制定共同框架，在尊重两国核心利益与权利的情况下，以制定长期与持久的方案为目标，寻求合理与全面的磋商模式，从而解决这两项课题。

上次非正式峰会结束后不出几个月，冠病疫情席卷全球，2020年的非正式峰会也因疫情展延。不过，新印领导人在这期间仍通了电话，李总理去年4月在雅加达出席亚细安领导人峰会以及去年10月于意大利罗马出席二十国集团（G20）峰会时，也与佐科会面。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤、国防部长黄永宏医生、外交部长维文医生、内政部长兼律政部长尚穆根、交通部长易华仁和人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生将随李总理出访印尼。