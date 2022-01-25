工教院学生黄亭瑞说，ITE有自己独特的地方，“当然读初院大学很好，但我们的学习态度是一样的”。

碰到黄亭瑞（18岁）是在一场活动上，在工艺教育中区学院修读网络应用专业课程的他，带着笑容不厌其烦地向到访的教育部长和其他嘉宾一遍又一遍地展示一项评估学生求职面试表现的人工智能应用，并回答他们的问题。

为了一场两小时的活动，黄亭瑞和师长花了两个月筹备。他事后告诉记者，自己的“心情很好”。“在部长面前做解说不是每天会发生的事情，我们平常没有这样的机会，所以自信心也有了提高。”

自信心，是黄亭瑞在交谈中最常提及的词汇之一。他说，小时候不喜欢读书，读了四年中学完成N水准会考后进入工教院。少了要兼顾文理科全面发展的压力，他终于找到学习的节奏和热忱，考取了3.9分的平均分（满分为4.0）。

不过，黄亭瑞还是得面对社会对工教院学生的偏见。“听过很多次‘ITE是不好的啦，浪费时间的啦，浪费父母的钱啦’。听得多、在网上看得多，自己的心情会不好，也会告诉自己，听听就算。”

“我想说的是，ITE有自己独特的地方，有很多很好的老师。当然读初级学院和大学很好，不过我们的学习态度都是一样的。成绩可能没有别人好，就用勤奋弥补。我走自己的路，我也有自己的特长。”

黄亭瑞打算在今年底报读理工学院，未来想成为专业摄影师。他2019年开始自学摄影，家住巴耶利峇空军基地旁，飞机是他最常拍摄的主角，也会上传到社交媒体，既为分享，更多是自娱自乐。

黄亭瑞深信，找到自己适合的位置，就能发光发亮。