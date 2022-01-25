公众更舍得消费 购物券用来办年货带动邻里商店生意

年关将至，居民用社区发展理事会的邻里购物券来购买应节食品和居家用品，带动邻里商店人流量，也提升销售额。有商家为鼓励顾客使用邻里购物券而进行促销，三罐年饼以50元销售，让顾客付款时能免去用现金填补差额的麻烦。

新年跫音将近，不少公众选择使用社区发展理事会的邻里购物券购买应节食品和居家用品，带动了邻里商店的人流量，也提升他们的销售量，有商家一天内收取的邻里购物券金额总数逾900元。

社理会邻里购物券计划自上个月推出以来，让一些邻里商家吸引到不少新顾客。在武吉知马经营理发店的李碧珠（45岁）是计划的受益者之一。她受访时透露，在疫情下，邻里购物券带动了一些买气，营业额增长10％。

“一些顾客原本是要到其他理发店剪头发，但他们看到店外的邻里购物券标贴后，就决定在我们的店理发。新顾客同往年的新年期间相比，已增加了10％至15％。”

李碧珠说，有更多公众会因为有邻里购物券而愿意尝试平时不舍得花钱的理发服务，尤其是一些年纪较大的顾客，会趁着过年，用购物券支付染发的费用，不少顾客会一次过用完100元。

邻里杂货店Offer and Save Superstore店主谢岫颖（63岁）也有同感。她说，除了购买新扫把、地毯等杂货，也有顾客用邻里购物券来选购较昂贵的商品，如要价四五十元的钢架。

“我们的最高纪录是在单日收到920元的邻里购物券。”

在道义通道经营糕饼店近30年的陈添福（60岁）在迎接新年期间售卖年饼和年柑等年货，邻里购物券推出至今，他的生意增加约10％至20％。为鼓励顾客使用邻里购物券，他们也进行促销，如三罐年饼以50元销售，让顾客付款时能免去用现金填补差额的麻烦。

该店的每名职员都下载了RedeemSG Merchant应用，因此都能为顾客扫描购物券，也能指导不谙科技的年长者如何使用。

多数受访的公众选择到邻里商店买年货，他们认为社理会在新年前发放购物券对公众有帮助，但也有碰到商家拒收的情况。

周丽莲（78岁，清洁工）昨日在金文泰的一家糕饼店使用邻里购物券，购买了总值30多元的几种年饼。她说：“今年很多年货都起价，邻里购物券能帮我省下一些钱，刚好我每年都会光顾那家饼店，能使用购物券就近买年货。”

上个星期刚用完100元邻里购物券的张菽真（68岁，退休者）则是在药材店使用购物券买海味和补品。但她反映，有些参与计划的邻里商家以没有安装无线网络，以及不懂得操作应用为由，拒绝接收邻里购物券，只允许她支付现金。

洪幸嫣（44岁，人力资源经理）也认为，推出邻里购物券的本意是好的，可以减低民众的日常开销。但许多人似乎不太清楚除了能在美食中心使用购物券以外，还可以用来光顾邻里商店，年长者可能也面临操作上的问题。

她说：“发生疫情后拜年活动也变少了，所以我们不会太铺张过年，还是该买什么就买什么，不会因为有了邻里购物券就买更多年货。”