涉辱骂两客工“下等人” 男子不认罪称宪法赋予权利

因不满客工“这种下等人”出现在组屋楼下，一名男子涉嫌辱骂两名印度籍客工，但他不认罪，声称自己是出于为其他居民安全着想才有此举，还坚称这是“宪法赋予他的权利”（constitutional rights）。

55岁的李宝建（译音）面对三项控状，包括两项触犯防止骚扰法令的罪名，以及一项触犯冠病19（临时措施）法令的罪名。

没戴口罩开骂轰客工滚回自己国家

控状显示，去年7月12日下午4时，被告涉嫌在大巴窑5巷第68座组屋楼下辱骂两名客工，过程中还没有戴口罩。

案件昨天开审，被告没有聘请律师，自行答辩。主控官传召其中一名客工克里希南出庭供证。

根据克里希南的供词，他和另一名同事当时在附近施工，但突然下起瓢泼大雨，两人便跑到组屋楼下避雨，并在该处继续讨论工作。被告回家路过时不知何故对他们劈头大骂，更使用诸多侮辱性的词汇。

庭上播出的一段视频显示，被告使用了许多歧视性语句，例如“你们印度人和孟加拉人都是下等人，你们不该留在这里，滚回你们自己的国家”。被告在视频里甚至直言客工进入新加坡是非法的。

被告在盘问受害人时，反问对方在自己要求他们离开时为何不听从指示，以及为什么没有告诉他不离开的原因。

称客工是社会问题根源 在组屋楼下会危及居民

他说：“如果你当时坦白是因为要避雨，我就会建议你们到如咖啡店等公共空间去等雨停，而不是在组屋楼下游荡。”

被告认为客工是造成许多社会问题的根源，因此若非工作原因，任何客工都不应该出现在组屋楼下，否则会危害居民的安全。

此外，被告口口声声自己的行为是在宪法所赋予的公民权利范围内，而受害人作为外国人，不应享有与他对等的地位，应该听从他的指示。

案件3月31日续审，另一名客工料出庭供证。