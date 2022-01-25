扫码答问题领20元礼券？职总平价：与我们无关

扫描传单上的QR码后，填写个人资料参加财务规划的问卷调查，就能获取20元“NTUC”超市礼券？但职总平价超市说，宣传单与NTUC毫无关系。

有读者通知《新明日报》，昨午（1月24日）社交媒体流传一份印有QR码的宣传单，公众只要扫描QR码，就会被导入一份财务规划的问卷调查，完成后即可免费领取20元的职总平价超市的20元购物礼券。

记者昨天扫码进入问卷调查页面，结果发现该问卷调查并未注明所属机构和公司。

该问卷调查共有九道问题，其中仅两题涉及财务规划事项，包括询问用户关注哪些财务问题，同时也询问用户是否有兴趣了解新的财务规划服务。剩余的五题则都是询问个人资料，包括姓名、邮址、手机号码、年龄及职业。

职总平价：没推广任何问卷调查

此外，这份问卷调查也注明，公众须先同意与有关机构分享所填写的个人资料，并在事后参加另一个面对面或视频会议形式的问卷调查后，才会有人联系公众安排领取礼券的事宜。

职总平价超市发言人昨晚受询时澄清，这份宣传单与NTUC毫无关系，超市目前并没有推广任何须用户完成问卷调查以领取免费礼券的活动。

发言人也提醒公众在分享个人资料前须先查证所收信息的真伪，如有疑惑，可以联系他们核实信息。