粗暴拉腿头坠床褥 父母指陪月嫂虐婴

被指大力拍女婴的背，粗鲁擦她嘴巴、拉她小腿、哄她睡却让女婴掉在床褥，63岁陪月嫂被指虐待出生不到一个月大的女婴，父母偶然查电眼发现后，当场报警和赶走她。

女婴母亲高慧晶（29岁，秘书）向《新明日报》申诉，之前聘来陪月嫂，照顾她刚出生不到一个月的女儿，岂料对方动作粗鲁，“犹如虐待孩子”，让她心疼不已。

她受访说，该陪月嫂是朋友介绍的，由丈夫负责接洽，对方声称有19年的经验，从没被投诉过，因此她和丈夫才聘请对方。

“这是我们的第一胎，我们没有经验，所以才请陪月嫂帮忙照顾，她和我的女儿与女佣睡同一间房。”

直到1月17日，当她在房间边挤奶边查看电眼画面，竟看见陪月嫂大力拍打女儿背部的视频，气得她流泪，马上通知丈夫。两人讨论后，打算给对方机会，也先观察一阵。

岂料后来丈夫查看过去几天的电眼画面，才惊见更多陪月嫂粗暴对待女儿的视频，气得两人马上报警。

根据高慧晶提供的多个电眼画面，可见陪月嫂为女婴拍背让她打嗝时，非常用力。另一幕可看到陪月嫂抱着女婴喂她喝奶，自己却睡着。

也看到陪月嫂拉女婴小腿，把女婴拉到自己跟前；另外一次，陪月嫂抱住女婴哄她睡觉时，自己再次睡着，导致女婴从怀中跌出，掉在床褥上。

高慧晶说，丈夫在1月22日报警后，警员上门来录了陪月嫂的口供，陪月嫂当天也收拾行李与警方一同离开。

她指出，陪月嫂白天时对女儿非常温柔，还很疼她的样子，晚上在房间里竟然如此对待女儿，令他们无法置信。

“陪月嫂离开前，还坚称自己没错，是我们诬赖她，只承认自己有点粗鲁而已。”

承认粗鲁 称没虐婴 月嫂：没让我解释就报警

陪月嫂称自己只是粗鲁，并没有虐待女婴。

记者今早（1月25日）联系上涉事的陪月嫂杨女士，她坚称自己的行为只是粗鲁，绝无虐待的意思。

“我在婴儿吃饱后用手掌拍打她的背，希望她不要哽到。”

另外，她说有一次婴儿躺在床垫上，她只是伸手把她拉到自己身边。她承认有一次睡着了，婴儿歪倒在自己大腿上，但她很快就醒来继续照顾。

完整报道，请翻阅2022年1月25日的《新明日报》。