伪造接种资料疑涉及更多人 柯杰智医生改控更严重罪名

全科医生柯杰智昨午被改控更严重的罪名，指他与人共谋向卫生部虚报疫苗接种资料。控方在庭上揭露，初步调查显示案件还涉及更多的病患。

柯杰智（33岁）上周五被控一项共谋欺骗罪，昨天下午透过视讯面对改控。

根据最新控状，柯杰智涉嫌与诊所助理蔡清顺（译音，40岁）和女子梅拉祖尼莎（Mehrajunnisha）共谋，向卫生部作出虚假陈述。他在今年1月14日前后向卫生部谎称梅拉祖尼莎已接种国药疫苗，让后者获得接种证明，但她其实并未接种。

据早前报道，涉及此案的还包括反疫苗组织“Healing the Divide”创办人许淑慈（译音，46岁），她于本月23日被控共谋欺骗。许淑慈涉嫌把相信是组织成员的个别人员介绍给被告，也提议以其他注射剂取代冠病疫苗，为病患“接种”。

控方昨午在庭上要求让柯杰智继续还押接受调查，并指案件性质严重，涉及为病患“假接种”和窜改记录的行径。初步调查显示还有其他病患涉及其中，警方需要更多时间调查大量记录。

控方也指本案涉及公共利益，得尽快彻查。若罪名属实，一些未接种者很可能正冒用已接种的状态四处活动，不受疫苗接种差异化措施限制，这会对其他公众构成威胁。

案展本月31日过堂

被告的代表律师促请法官允许保释，并指被告原本面对的控状属于可保释罪名，辩方前天才得知被告会被改控不可保释的罪名。律师也指法庭可要求被告遵守每天去警局报到等保释条件，以配合调查。

法官指出，面对奥密克戎变种毒株，有必要迅速核实相关病患的接种状态，综合多方考量决定让被告还押警署多一周，案展本月31日过堂。

根据刑事法典第424A节不诚实作出虚假陈述罪名，罪成可被判坐牢最长20年或罚款，或两者兼施。被告原本面对的共谋欺骗罪，罪成可被判坐牢最长三年或罚款，或两者兼施。

高科技仪器公司赛默飞世尔科技昨天发声明说，柯杰智面对的指控不涉及他在公司的临床研究业务中担任的全球中央实验室主任一职。他已被停职，公司也会审查相关指控。