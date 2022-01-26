儿童不必预约打疫苗 新措施为家长提供便利

五岁至11岁的儿童现在不必预约就可以在周一至周四，到儿童接种中心接种第一剂冠病疫苗。这个从昨天开始实行的新安排为很多家庭提供了方便，尤其是一直预约不到合适时段的家长。

成俊岏（42岁，银行业人员）昨天带九岁的女儿到淡滨尼天地接种疫苗。由于他每周须回公司上班几天，只有在家办公时的下午2时至3时可抽空带孩子去接种，可是截至下月3日都没有合适的时段。昨天，他不必预约就可直接带女儿去打针了。

成俊岏说：“因为农历新年快到了，13岁的大女儿已经完成了疫苗接种，我想让小女儿也接种至少一剂疫苗作为保护。”

周江萍（38岁，家庭主妇）一直没接到卫生部通过短信发送的预约链接，所以昨天直接带五岁的女儿去接种。“主要是因为最近冠病确诊病例攀升，小孩子有时候口罩又没戴好，因此我希望让女儿尽早打疫苗。”

根据教育部和幼儿培育署周一发出的文告，家长可在周一至周四直接带孩子到儿童接种中心打针，但最迟应在晚上7时抵达。

由于紧接着放学后的时段格外受欢迎，没有预约的孩童等候时间可能比较长。

淡滨尼天地的接种中心昨天下午2时30分左右有八组孩童和家长在排队。据观察，超过八成的孩童有预约时段，因此可优先接种。

郑姓家长（38岁，信息技术人员）昨天特地请半天假带八岁的儿子到接种中心。他们没有预约，等了约30分钟。“奥密克戎确诊病例越来越多，农历新年想带孩子去一些景点参观，所以给孩子打疫苗非常重要。”

《联合早报》记者昨天下午5时30分到马林百列民众俱乐部的接种中心，看见工作人员告诉没预约的家长可能要等上一个半小时，而且不一定打得到。不过，一些留下等候的孩子在半小时内就打了针。

龚炳和（48岁，土木工程师）说，他因为早下班就临时决定带六岁的女儿去打疫苗，在外等待约10分钟后，工作人员就领他们入内。“因为是星期二，我没有想到会这么多人，不过护士很有效率，我女儿差不多15分钟就完成接种。”