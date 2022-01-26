本地新病例倍增至5996起 509人住院

截至昨天中午，本地有509名病患因冠病住院，其中35人需要输氧。10人在加护病房治疗，较前天少一人。

根据卫生部网站昨晚更新的数据，本地昨天新增5996起冠病确诊病例，比前天的3002起增加近一倍。其中，2062起是通过聚合酶链式反应（PCR）检测确诊，3934起通过抗原快速检测（ART）发现。

PCR确诊病例中，1662起是本土病例，较前天增加67％。400起从境外输入。

在家庭诊所进行ART时发现的病例中，3916起是本土病例，其余18起从境外输入。卫生部说，这些病患经医生评估为低风险，症状也较轻微。

新增本土病例中，占比最多的是20岁至39岁的病患，有2185人；11岁及以下的儿童病患共556人；60岁及以上的年长者则有903人。

因病情较重而须在加护病房治疗的冠病病患中，四人介于40岁至59岁，60岁至69岁以及70岁及以上这两个年龄层则各有三人。

需要输氧的35人中，68％为70岁及以上的年长者。

每周社区病例增长率从前天的2.69微落至2.68。过去一天有3067人出院或完成隔离。

再有两人因冠病并发症逝世，死亡病例累计850起。

截至前天，全国人口中88％已完成基本疫苗接种程序，56％已注射追加剂。

随着更多人完成疫苗接种和注射追加剂，过去28天确诊的3万3525起病例中，99.7％无症状或只有轻微症状，0.3％需要输氧，0.04％在加护病房，0.02％病逝。

截至昨天中午，本地确诊病例累计32万2770起。