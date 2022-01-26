全球廉洁国家排名 我国与瑞典挪威并列第四

新加坡在全球年度廉洁排行榜上，与瑞典和挪威并列第四名，是唯一连续10年跻身10大的亚洲国家。

国际反贪污组织“透明国际”（Transparency International）昨天公布2021年廉洁指数，组织通过13轮收集专业评估与商界看法的调查，统计180个国家和地区的廉洁指数。指数介于0分到100分，0分最腐败，100分最廉洁。

新加坡过去四年的廉洁指数都保持在85分，虽然比前年滑落一个名次，却继续领先其他亚洲国家和地区，包括排名第12的香港，以及第18名的日本。

丹麦、芬兰和新西兰以88分并列第一，丹麦已连续四年居冠。排在第七至第10位的国家依次为瑞士、荷兰、卢森堡和德国。

东南亚方面，马来西亚排名第62，印度尼西亚第96名。排名垫底的以非洲国家为主，南苏丹只取得11分，位居180个国家和地区之末。

各国因疫情出台经济计划若审查不足难免导致贪污

透明国际指出，全球贪污水平依然处于停滞状态，平均廉洁指数已连续10年维持在43分的低水平。当中三分之二的国家取得少于50分，另有27个国家的得分为历来最低。

另外，过去10年有86％的国家在反贪方面几乎没有取得显著进展。透明国际提醒，随着反贪工作陷入停滞，一些政府持续利用疫情来侵蚀民主和人权，可能导致廉洁指数大幅下降。

透明国际也在报告中指出，世界各国为了应对冠病疫情，出台大规模的经济复苏计划，若没有足够的审查和制衡，将不可避免地导致贪污问题。

我国贪污调查局发文告说，尽管疫情带来挑战，新加坡的贪污情况仍严格受控。最新数据显示，本地贪污案件一直维持在低水平。

“新加坡致力于维护法治，对贪污采取零容忍态度，获得国际认可。在公共领域廉洁方面的国际指数，新加坡也持续表现良好。”

贪污调查局局长邓兆庭将我国在反贪方面取得的成就，归功于打击贪污的强烈政治意愿，以及公共服务部门与公众遏制贪污的警觉心和决心。

今年是贪污调查局成立70周年，邓兆庭强调，贪污调查局人员将继续同新加坡人与社区合作，坚定打击任何形式的贪污。“贪污的威胁一直在演变，我们不能自满。”