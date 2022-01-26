去年病例死例皆锐减85％ 国人免疫消退今年骨痛热症疫情料严峻

随着群体免疫力减弱，开年以来的骨痛热症疫情不容乐观，头三周平均每周新增145起病例，并且数据逐周上升，上月监测到的伊蚊数量较去年8月增加了17％；加上许多人持续居家办公，吸引喜在日间活动的伊蚊叮咬，预计2022年的骨痛热症病例数会超过2021年。

我国去年有五人死于骨痛热症，全年病例为5258起，与前年数据相比双双锐减85％。不过随着国人对病毒的免疫力逐渐消减，国家环境局预计今年的骨痛热症疫情将比去年严峻。

2020年是本地有记录以来骨痛热症疫情最严重的一年，共有3万5315起病例，造成32人死亡。根据环境局的季度报告，进入2021年后，新增病例从第一季的1872例缓步降至第四季的878例。

骨痛热症病毒有四种血清型。环境局认为，在经历了2019年和2020年的骨痛热症暴发后，本地社群产生了交叉保护性免疫，但这种因初次感染某一血清型而引发针对其他异源血清型的免疫是短暂的，仅有几个月到几年的保护力。

第三型病毒（DENV-3）从去年5月起成为本地的主导病毒型，到了12月，已占病例总数的九成之多。

随着群体免疫力减弱，开年以来的骨痛热症疫情不容乐观，头三周平均每周新增145起病例，并且数据逐周上升。环境局在昨天发布的文告中表示，本地上月监测到的伊蚊数量较去年8月增加了17％，加上国人对第三型病毒缺乏群体免疫，以及许多人持续居家办公，吸引喜在日间活动的伊蚊叮咬。在这些骨痛热症传播的主要因素驱动下，“我们预计2022年的骨痛热症病例数会超过2021年”。

截至本周一（24日），全岛共有24个骨痛热症活跃黑区，位于裕廊洁净科技园环道、杨厝港惹兰曼高（Jalan Bangau）一带、武吉知马登罕弄（Denham Close）和杜尼安路一带四个较大黑区中，就有两区发现第三型病毒。

试行伊蚊绝育计划后 淡滨尼义顺病例减88％

为抑制伊蚊数量，环境局于2016年推出伊蚊绝育试验计划（Project Wolbachia），在试验区组屋各楼层的公共走廊和外围释放带有沃尔巴克氏菌（Wolbachia）的雄性伊蚊。这些雄蚊与雌性伊蚊交配后产下的卵无法孵化，从而抑制伊蚊数量，减少骨痛热症病例。

环境局昨天答复《联合早报》询问时表示，这些蚊子繁殖设施每周生产的带有沃尔巴克氏菌的雄性伊蚊数量，已从2020年底的200万只增至目前的250万只以上。

试验已取得积极成效，淡滨尼和义顺试行计划超过一年后，高达98％的伊蚊数量受到抑制，病例数也减少了88％。目前试验也在蔡厝港和武吉巴督组屋区进行，前年疫情暴发时的重灾区——马林百列有地住宅区也在上一季度纳入试验范围。

不过环境局指出，伊蚊绝育试验计划目前仅覆盖全国大约12％的组屋区，到了今年3月则将扩大到17％，料难以对总体疫情产生大的影响。

家家户户保持警惕、做好防护仍是应对骨痛热症的最佳手段。自前年7月对违例屋主落实更严厉的刑罚后，环境局去年在大约770个住家发现多处蚊虫滋生点，有约1100个住家反复出现蚊子滋生问题。

环境局去年在全岛展开约63万1000次稽查，发现1万8500个蚊子滋生处。当局也对有蚊虫滋生的物业业主采取了8100次执法行动，发出43个建筑工地停工令，54名承包商因屡犯而被控上法庭。