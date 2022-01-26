纪念沦陷80周年 国家博物馆大型主题展览 探索二战记忆对后人影响

本周六开始的展览分为七个展区，除了涵盖新加坡沦陷时期的一系列事件，也揭示以前从未探索的主题，例如英军如何在新加坡沦陷前一星期撤走平民，以及本地人的防御准备等。

经历生死劫难者的口述和文字记录、乱葬岗挖出的烟斗、子弹壳，以及被日军炸沉在新加坡海域的英国船只......

配合新加坡沦陷80周年，国家博物馆将在来临星期六推出“乱离时代：1942年新加坡沦陷时期的回顾与意义”二战主题展览。这也是国家博物馆今年首个大型展览。

与过往一般二战展览不同的是，这次展览首次探讨第二次世界大战记忆对后人的影响，访客将通过战争幸存者的叙述、文物，以及文史资料等，了解不同人在战时新加坡的经历和观点。

每个人生活的经历都很不一样，对历史记忆的诠释方式和了解也不同……希望借此展览探讨这些记忆如何穿梭新加坡二战的历史，并让访客更进一步了解我国二战的历史。 ——国家博物馆策展员蔡惠卿

国家博物馆策展员蔡惠卿说，展览不仅探讨二战对新加坡战后几代人的影响，也希望激发本地社会对于如何继续纪念新加坡沦陷这一重大事件的讨论。

她说：“每个人生活的经历都很不一样，对历史记忆的诠释方式和了解也不同。难得的是，这些记忆和故事经一代传一代流传了下来。希望借此展览探讨这些记忆如何穿梭新加坡二战的历史，并让访客更进一步了解我国二战的历史。”

展览分为七个展区，除了涵盖新加坡沦陷时期的一系列事件，也揭示以前从未探索的主题，例如英军如何在新加坡沦陷前一星期撤走平民、本地人的防御准备，以及人们通过文件、素描和绘画描绘当时的战争记忆等。例如，一名叫作杰弗里（Geoffrey Tan）的15岁少年，用打字机记录了他战时的经历，最终汇成一本回忆录。

展览还将首次展出来自惹兰培本山谷（Jalan Puay Poon）乱葬岗的200多件私人文物，当中包括钥匙、皮带扣、烟斗、子弹壳和手表等，这些物品于1966年在惹兰培本山谷被挖掘出土。

其他文物也包括从亚洲皇后号运兵舰残骸中打捞出来的欧瑞康20毫米加农炮、英军徽章等。亚洲皇后号是一艘于1941年1月被英国海军部征用做为运兵舰的客轮，并在1942年2月前往新加坡提供增援时遭日军沉击。

通过角色扮演游戏 访客可感受二战点滴

另一方面，为了让访客有多元感官的体验，他们在进入展区参观前可通过游戏“日落新加坡”扮演各种角色如护士或者军人，并从这些人物的角度去感受新加坡沦陷时期的点点滴滴。

“乱离时代：1942年新加坡沦陷时期的回顾与意义”将从1月29日展至5月29日，新加坡公民和永久居民入场免费。

欲知更多详情可上www.nationalmuseum.sg查询。