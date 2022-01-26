zaobao.sg一系列特备节目迎虎年

春来早报喜，福虎贺新春！《联合早报》和zaobao.sg推出一系列精彩新春节目和特制内容，来临星期五还有新年欢唱会，由本地创作歌手和广播歌王带来喜气洋洋的新年歌曲。

配合农历新年，zaobao.sg的新春专网“春来早报喜”已上线。网站今年以“新年夜市”为设计概念，结合新加坡人熟悉的夜市及牛车水年货市场场景，读者可浏览不同“摊位”，阅读zaobao.sg精心准备的新年特备内容，共同迎接壬寅虎年的到来。

《联合早报》执行总编辑韩咏梅说：“年货市场是农历新年的一大特色，由于疫情关系，这两年少了热热闹闹的年货市场有些遗憾，于是我们在设计上采用这个主题，希望大家在网上也能感受热闹的喜气。”

读者可浏览各种虎年主题的食谱，还能跟着大厨一起学做年菜。其中，宴喜点心火锅的点心总厨叶咏寰示范如何制作可爱讨喜的老虎凤梨酥，并将针对制作凤梨酥会遇到的常见问题，分享窍门。

新春直播节目系列“虎虎生威直播间”，今晚邀请到资深风水师何宜娟讲解12生肖的健康和人生运势。

本周五晚上8时则会有新年欢唱会，本地创作歌手林思彤携手La Vie Music和UFM100.3第一届广播歌王冠军“老Uncle”，献上新年歌曲，让听众大饱耳福。

海内外知名艺人则会通过《名人贺新岁》为大家献上新年祝福。读者也可下载zaobao.sg特别为虎年设计的表情包，使用Telegram、WhatsApp或微信时，能带着可爱的小老虎给亲朋好友拜年。

想跟亲朋戚友一起捞鱼生，但无法高喊祝语怕冷场的读者，则可使用“Lohei小帮手”，以视频或音频代喊祝福语助兴。

年除夕至初三 免费阅览订户专享内容

从年除夕（1月31日）至初三（2月3日），平时仅开放给付费用户的zaobao.sg“订户专享”内容将连续四天全面解锁供广大读者阅览，这些内容包括独家新闻报道等收费文章以及《联合早报》和《新明日报》过去14天的电子报。

春节假日期间，《联合早报》大年初一和初二没出版，初三照常出版。《新明日报》则是除夕和大年初一没有出版，大年初二上午出版，初三恢复正常出版时间。