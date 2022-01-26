迈入不惑之年的张峻龙，大约五年前鼓起勇气离职，毅然选择了创业，改变原本的生活方式，放弃稳定薪资，他希望通过开发科技，帮助更多人解决问题。

“假设我能活80年，换算成天数的话，其实少过3万天。也就是说，40岁的时候我只剩下少于1万5000天，我不想在剩下来的日子里留下任何遗憾。”

改变原本的生活方式，放弃稳定薪资，迈入不惑之年的张峻龙希望通过开发科技，帮助更多人解决问题。

张峻龙（45岁）此前在企业界工作了约20年，他坦言，以往的工作为他带来了不错的收入和职业前景，却无法给他带来满足感。大约五年前，他鼓起勇气离职，毅然选择了创业。

在从头开始和稳定生活之间做出选择绝非易事，张峻龙透露，当时妻子身怀六甲，得知他要离职创业后虽然不认同，但依旧在他身边与他共进退。夫妻二人不仅要从奢入俭，还得卖掉汽车，以便周转资金。

在做足准备后，张峻龙在2019年开设一家科技公司，并在去年与另外两名合作伙伴成立RadX集团，提供包括咨询、内容创作和营销等多样化的科技相关服务。

在谈起这些经历时，张峻龙总是非常感激他的母校义安理工学院。学院在他创业初期为他提供了不少争取项目的机会，让他接触到更多的人脉，也造就了他今天的成功。

“成功的故事各有不同，我们无法复制别人成功的路径，但我相信，只有通过不懈的努力才能进步，然后离目标更近一点。”