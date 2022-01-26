寄宿阿嬷家偷万元金饰典当 不肖孙判监

和母亲大吵一架被赶出家门，无家可归投靠阿嬷，结果不肖孙忘恩负义，借钱不果后，竟偷走阿嬷家上万元的金饰去典当，当中还包括阿嬷父亲的遗物。

24岁的陈家驹（译音）共面对11项控状，包括偷窃、无驾照驾驶、粗心驾驶等罪行。他周一（24日）承认其中八项控状，余项交由法官下判时一并考量。

2021年1月16日，被告和母亲大吵一架后被赶出家门，无家可归的他便跑到阿嬷（71岁，珠宝商）家求助。

当时，被告向阿嬷借钱遭拒，但阿嬷让他暂住，两人同睡一间房。被告在阿嬷家住了一个多月，直到2月24日才离开。他搬走后，阿嬷赫然发现首饰不见，怀疑是他干的，立即报警。

调查揭露，被告在外欠下约1万2000元的债务，当他发现阿嬷衣橱的抽屉中藏有多件首饰及贵重物品时，便萌生偷走的念头，以便还清债务。

被告承认，住在阿嬷家期间三度偷窃阿嬷的首饰，每次都会先藏在自己的衣服堆中数日，然后才把首饰拿到各大当铺去典当。

他偷走的东西包括小金条、金链、金手链、金戒指、银币等，总值至少1万1244元。阿嬷指出，其中两个戒指还是她已故父亲留给她的遗物。

被告把典当所得的8106元都花光了，没有做出任何赔偿。

完整报道，请翻阅2022年1月26日的《新明日报》。