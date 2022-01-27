几乎回到疫情前水平 今年建筑合同总值最高可达320亿元

建设局预计今年的建筑需求约六成来自政府项目，总值160亿元至190亿元，包括建屋局的预购组屋、家居改进计划，基建项目如地铁跨岛线和深隧道阴沟系统等。私人领域需求预计与去年相似，介于110亿元至130亿元。

本地建筑工程已稳步恢复，建筑业产出几乎回到冠病疫情暴发之前的水平。建设局预计今年颁发的建筑合同总值可达到270亿元至320亿元，这项预测的上限比去年的初步估计高出7％，主要是因为人力和建筑成本增加。

国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪昨天出席建设局和新加坡产业发展商公会的建筑业与产业前景研讨会。他在致辞中对这个行业的前景表示谨慎乐观。

陈杰豪指出，建设局预计今年的建筑需求中，有约六成将来自政府项目，估计介于160亿元至190亿元之间，这包括建屋发展局的预购组屋、家居改进计划，以及基础设施建设如地铁跨岛线和深隧道阴沟系统。

私人领域的建筑需求则预计与去年差不多，介于110亿元至130亿元。建设局文告说，受最新推出的房地产降温措施影响，市场情绪谨慎，将导致私宅建筑需求减弱，但商业建筑需求预计将增加，尤其是酒店和旅游景点借机展开翻新，陈旧的商业建筑也为了资产增值开始进行重新发展。

能源储存及制药厂设施推高工业建筑需求

此外，能源储存设施以及生物制药生产设施将推高私人工业项目的建筑需求。

根据建设局估计，建筑需求接下来几年会保持平稳。2023年至2026年的整体建筑需求，每年预料介于250亿元至320亿元之间，而政府项目继续是主力，占合同总值的大约六成。除了政府早前承诺会增加预购组屋的供应外，接下来的重点建设包括地铁工程、大巴窑综合发展项目、亚历山大医院的重新发展，以及勿洛综合医院工程。

不过，建设局的估算中暂时不包括樟宜机场第五搭客大厦以及其相关基础设施工程，两个综合度假胜地的扩建也没有列入，这是因为全球疫情带来的不确定性可能影响这类大型工程的建筑计划。

另外，陈杰豪也指出，建筑业外籍员工的来源也有很大的改善。相较于去年实施旅游限制与入境准证收紧的时候，目前每月入境的外籍员工已经增加不止一倍。

他说，尽管已经见到曙光，建筑业者还是不能松懈下来。“奥密克戎变种毒株正横扫各国，新加坡也受到威胁。不过，这一次我们的准备比较充足，98%的建筑工人已经接种了冠病疫苗，当中符合资格的建筑工人，也已经有大约一半施打了追加剂。”

他也提醒建筑环境业者，在应对疫情的同时，应该继续推动建筑业转型，因为疫情突显了这个行业的短处，而转型能够加强行业的韧性，更好地应对未来可能出现的挑战。

他指出，为了帮助业者转型，政府推行了多项援助和补贴计划。“我呼吁业者们好好利用这些援助，为未来做好准备。”