科技公司研发智能聊天机器人 获科技先驱奖创新科技银奖

说一口流利新加坡式英语的人工智能聊天机器人，不仅能回复公众的询问，甚至还能主动拨电给患者，提醒他们到医院复诊。这项技术目前已在本地的医疗、金融，以及电商等领域采用，效率可提高三倍至四倍。

本地科技公司WIZ.AI所研发的人工智能聊天机器人（Talkbot）周一在第四届科技先驱（Techblazer）奖颁奖典礼荣获最具潜力创新科技银奖。

这一聊天机器人利用自动语音识别、自然语言理解与处理等技术，在对话时具有如人类一般的语调和情绪。与其他聊天机器人不同的是，WIZ.AI的机器人能听得懂和说新加坡式英语、华语，以及马来语等东南亚地区的语言。

WIZ.AI联合创办人张晨辰（33岁）说，目前本地已有一些医院、银行、电商平台等使用他们所研发的聊天机器人，高达95%的民众并不知道和他们对话的是机器人而不是客服人员。

“我们的聊天机器人能主动打电话给医院的病患，和他们确定复诊时间或是更改时间，这有助减少患者没有到场复诊的状况，也能提供更好的服务。”

张晨辰说，公司正在探讨增添更多语言如越南语，以及各种方言。

本地科技公司WIZ.AI联合创办人张晨辰：公司所研发的人工智能聊天机器人目前已进入多个外国市场，下来他们将探讨让机器人“学习”说方言。（严宣融摄）

由资讯通信媒体发展局与新加坡科技工商协会携手主办的科技先驱奖本届吸引超过440份参赛申请，历来最多。共有10个机构与四个学生组织获奖。

荣获最具潜力创新科技金奖的是本地医疗科技公司EyRIS。公司的眼疾分析系统SELENA+采用人工智能深度学习技术，可自动分析眼底图像，并诊断出糖尿病视网膜病变、青光眼以及老年黄斑病变这三种眼科疾病。

公司总裁黎德坚（58岁）说，这项技术可在约20秒内建议诊断结果与产出报告，比通过人工检查视网膜图像的诊断过程更省时。

本届奖项也新增非政府机构最佳科技采纳奖，表扬非政府机构在科技转型方面的努力，这一奖项由仁慈医院荣获。

仁慈自2018年试行伤口管理应用CARES4WOUNDS，该应用可捕捉伤口的2D和3D画面，测量、记录伤口情况，还能提供治疗上的指导。

杨莉明：资媒局两计划让逾百家科技公司受惠

仁慈医院护理群总监沈德妹（70岁）说，伤口照料的工作复杂，若没有相关经验，可能无法准确辨识伤口的深度以及发炎的情况。通过这一应用，患者能获得更妥善和统一的照顾。

目前仁慈医院已使用这项科技处理超过1000个伤口，病患伤口的复原时间平均能减半。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明在颁奖典礼上致辞时说，在过去七年，共有超过100家科技公司从资媒局的Accreditation@SGD以及SGD Spark两项计划中受惠，企业收入和职员人数平均都增加一倍。

这些科技公司在加入这两项计划后，共吸引超过4亿5000万元的投资。“有了更多资源，公司能聘请更多人才并建立新技能，以提升它们原本的创新方案。我们希望这能创造一个增长的良性循环。”