冠病带走了花艺师 他用200多件创作留下天地的美

临终没有亲友陪伴，因冠病不幸逝世的本地知名花艺师，留下200多件油画、纸雕等艺术作品，家属决定通过展出与义卖，捐助雅西西慈怀病院“临终不孤单”计划，遗爱人间。

曾为英国女王、港星周润发等国际政要和明星提供花卉服务的花艺师王忠成，去年10月2日因冠病去世，享寿74岁。他的亲友到他的住所整理遗物时，惊讶地发现那里堆放着许多作品，内容包括手绘图、油墨画、压印图等。

王忠成是花店Fleuridee的创办人，于1970年代在邵氏中心开店，是本地花艺界的先驱及翘楚。花店于10年前结束营业。王忠成使用蔬菜鲜果制作花束和摆设花卉闻名当时，让许多顾客记忆深刻。

他也是许多政要指定的花艺师。王忠成的侄女王婉芳（51岁）回忆说：“伊丽莎白女王、老布什总统、小布什总统访问新加坡时，叔叔被指定负责现场的花艺摆设。叔叔还曾被邀请到文莱苏丹宫殿去布置。”

1987年，港星周润发在本地举办婚宴时，也曾找王忠成帮忙设计花艺。王婉芳笑说：“当时只知道跟着叔叔到婚礼现场看花的摆设，后来才知道，哦！我去了周润发的婚礼现场。”

王忠成40多年来致力于美的发掘。侄女王婉萍（55岁）说：“在叔叔的眼睛里，平凡的东西都是美术品。回收物品如报纸、地毯垫子，都成了他的工具。有一段时间，他常常跟我们讨报纸，后来我们看到他把报纸变成花朵、编藤等作品后，都赞不绝口。”

“我们一直都知道叔叔20年来也拿笔作画，他偶尔拿给我们看，但我们到他的家整理时，被吓到了，根本没想到叔叔有那么多惊艳的作品。”

王忠成突如其来的死讯，让关系一向密切的王家上下都很伤感。王婉萍说：“叔叔一直是单身，每个周末都来我们的家聚餐，我们的感情非常好。

她哽咽地说：“叔叔一人孤单死去，我们真的很难过、伤心。后来知道雅西西慈怀病院（Assisi Hospice）有“临终不孤单”计划（No One Dies Alone，简称Noda）后，我们都希望把钱捐给这项计划，希望多一些临终者死前能得到陪伴。”

王忠成多年好友菲奥娜（Fiona Rankine）说：“其实，忠成曾提到举办画展一事，但很可惜，直到他去世才圆梦。去年11月初，我们几个亲友围坐在一张桌前，讨论了举办展览的可能性。我们选择了1月19日开始展出，这天也是国际花卉日，一起纪念与庆祝王忠成的创意与人生。”菲奥娜是Asian Palette Art画廊负责人，也是王忠成画展策展人。

“王忠成没有给他的作品命名。但我看着他的这幅画作，看起来像一个菊花园。所以我把这次的展出命名为‘王忠成的菊花园’。”

展览从本月19日至31日在东陵坊（Tanglin Mall）三楼举办，主要展示王忠成退休后钻研的油墨画、压印等艺术作品，筹募的款项将全数捐给Noda计划。