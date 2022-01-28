许文远谈新报业媒体使命：聚人才 推数码 重合作 打造可信赖媒体是国家建设一部分

包括主席许文远在内的管理层在说明会上，多次提到新报业媒体在转型过程中要谨记的价值观，即在日趋两极化的世界，提供高质量新闻这个公共产品，让民众有可以信赖的信息来源。管理层也对外说明了公司的使命、具体方向和战略。

在纷纷扰扰的互联网时代，打造值得信赖的媒体是国家建设的一部分。两个月前成立的新报业媒体将通过培养多元人才、投资以读者为本的创新科技和扩大伙伴合作，制作高质量内容，发出属于新加坡的声音。

去年12月正式成立的新报业媒体信托（SPH Media Trust，简称新报业媒体）经过前期筹备和两个月正式运作后，昨天（1月27日）对外说明它的使命、具体方向和战略。

多管齐下制作高质量新闻

在一个多小时的说明会上，包括主席许文远在内的管理层多次提到这个拥有一定历史的本地媒体在转型过程中要谨记的价值观，那就是在日趋两极化的世界，提供高质量新闻这一公共产品（public good），让民众有可以信赖的信息来源。

首先，新报业媒体将加大力培养人才，通过新成立的媒体学院加强培训，并和一些国际知名传媒学府与机构合作。它也正积极招聘包括编采、销售和科技人员的多元人才，并打算提供更多奖学金吸引年轻一代从业。

在数码科技时代，数码平台作为最重要的载体，也是这个新加坡媒体品牌的核心。包括《联合早报》在内的新报业媒体旗下产品将通过投资于科技，提供更吸引受众的文字、视频与音频内容，同时不忘仍然偏好传统平台如报纸和电台的忠诚受众。

此外，与合作伙伴和社区的合作也将加强，这对于母语媒体尤其重要。

去年完成重组后，新报业媒体以媒体为核心业务，集中推广数码订阅模式。英文、马来文与淡米尔文媒体集团总编辑兼《海峡时报》总编辑华仁·费南德斯（Warren Fernandez）昨天阐述了新机构对于加大投资和培训、对抗假新闻、维护文化传统及扩大受众，以及走向海外的四大愿景。

其中，《联合早报》作为本地领先的华文媒体品牌，会继续通过新旧产品扩大影响力，包括吸引本区域读者和年轻读者。

华文媒体集团社长李慧玲说：“华文读者肯定《联合早报》的公信力，也特别会想在现在世界纷纷扰扰、有很多不同阵营的时候，了解立场较为中立的新加坡所持有的观点。”

新总裁人选两周内揭晓

新报业媒体已物色到新总裁接替过渡期临时总裁丹尼尔（Patrick Daniel），人选预计在下来一两个星期揭晓。资金方面，它也已吸引到政府和非政府机构的注资，详情将在日后公布。

作为创始主席，许文远认为这几个月的交接非常顺利，下来要做就是机敏和灵活地抓住机遇。他特别强调，高质量新闻是国家建设的一部分，也是为什么新报业媒体信托名字里有“信”这个字。他认为这一公共产品不能任由市场左右，否则我国将像很多社会那样，媒体成为分裂社会的工具。

他引述建国总理李光耀常用的比喻：就算用强力胶把跌碎了的“矮胖子”（Humpty Dumpty）粘回去，再也不会一样了。所以，整个社会要保持警惕，这是为了后代的长远利益。

“特别是新加坡这样的小国，在这个充满麻烦的世界里一旦四分五裂就很难再繁荣起来，甚至生存下去。所以不能小看我们的挑战。”