本地611冠病患者住院 49人需输氧

截至昨天中午，本地有611名病患因冠病住院，比前天多了31人。其中49人需要输氧。12人在加护病房治疗，人数与前天相同。

昨天没有新增死亡病例，因冠病并发症逝世的人数维持在850个。

新增5469病例

根据卫生部网站昨晚更新的数据，本地昨天新增5469起冠病确诊病例，比前天的4832多了超过13％，也是三天内第二次病例超过5000起。我国星期二（25日）有5996起新病例。

昨天的新病例，1898起病例是通过聚合酶链式反应（PCR）检测确诊，3571起通过抗原快速检测（ART）发现。

PCR确诊病例中，1537起是本土病例，较前天少了40起，另有361起从境外输入。

在家庭诊所进行ART发现的病例中，3553起是本土病例，其余18起从境外输入。这些病患经医生评估为低风险，症状也较轻微。

新增本土病例中，占比最多的仍是20岁至39岁的病患，有1970人；11岁及以下儿童共632人；60岁及以上年长者则有779人。

因病情较重而须在加护病房治疗的冠病病患中，40岁至59岁和70岁及以上年龄层，各有四人；60岁至69岁的则有三人。需要输氧的49人中有39人为60岁及以上的年长者。

每周社区病例增长率降至2.37

每周社区病例增长率从前天的2.50滑落至2.37。过去一天有3109人出院或完成隔离。

截至前天，全国人口中88％已完成基本疫苗接种程序，57％已注射追加剂。

随着更多人完成疫苗接种和注射追加剂，过去28天确诊的4万2790起病例中，99.7％无症状或只有轻微症状，0.3％需要输氧，0.04％在加护病房，0.02％病逝。

截至昨天中午，本地确诊病例累计33万3071起。

因病情较重而须在加护病房治疗的冠病病患中，40岁至59岁和70岁及以上年龄层，各有四人；60岁至69岁的则有三人。需要输氧的49人中有39人为60岁及以上的年长者。