许文远：网络时代信息泛滥 出版者能获读者信任就有竞争优势

新报业媒体信托主席许文远指出，机构的英文名字有“信任”意涵，出版者能获得人们的信任，就是竞争上的优势。这也是新报业媒体应该投入精力和资源的地方，也就是对于人才招聘、人才保留，以及产品输出的质量控制。

网络时代各种各样的新闻铺天盖地，人们足不出户都能知天下事，但哪些是有根据的，哪些又是半真半假？新报业媒体信托主席许文远指出，数码时代最大问题就在于人们相信哪些媒体，又有哪些媒体能够让人信服。

新闻室应了解新加坡立场 从本地视角分析世界发展

他昨天在新报业媒体战略说明会上说，人们会选择老牌媒体如美国《纽约时报》、英国《金融时报》，从那里获取专业而且客观的分析，是因为这些机构都有核对事实的制度，不是打一枪换一个地方的野鸡媒体。

“但他们的立场、看世界发展的视角，跟新加坡并不完全一致。”

许文远说，对新闻室而言更重要的是保持对新加坡立场的了解，能从本地视角分析世界发展。“很多新加坡人在国外生活、工作、做生意，更须了解区域发展，需要的是客观分析的媒体，而不是单单报告国内消息。”

许文远以自己还在卫生部服务的经历为例，说明更多信息对人们来说未必是最理想的情况，当时刚开始有互联网，一夜之间就有很多健康资讯让人上网查询。

“我们原本以为这是好事，因为你有什么地方不舒服时，只要上网搜索，就能有很多网站提供资料，这对公众教育来说是好消息。但过了一阵子你就知道，其中有许多是垃圾信息，很多是误传和无稽之谈。”

许文远说，他后来需要医药资讯的时候，除了浏览我国卫生部网站，就是上美国权威医疗机构梅奥医学中心（Mayo Clinic）或者哈佛医学院寻找资料。

“至少你知道这两个机构珍惜他们的招牌，有审核过程确保所有上网的资料都经过核实。他们偶尔出错时也会更正，这就是严谨的出版者如我们会做的。”

新报业媒体信托的英文名字是SPH Media Trust，英语“Trust”除了是商业信托，也有“信任”含义。许文远指出，负责管理从新加坡报业控股分拆出来媒体业务的机构选择这个名字，就是看中它“信任”的意涵。

“出版者能获得人们的信任，就是竞争上的优势。这也是我们应该投入精力和资源的地方，也就是对于人才招聘、人才保留，以及产品输出的质量控制。”

他说：“我们的突发新闻可能会稍微慢一点，但你要知道这是因为我们要反复核查，确保消息准确。”

许文远认为，未来将有越来越多严肃的读者想看到新闻分析，优质新闻的意义在于让严谨的撰稿人仔细思考比照自己的经历，进行反思后做出解读。