李慧玲：早报网站每月独立访客逾700万 需投更多资源优化内容服务多元读者

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲指出，华文媒体集团的受众无论是来源、年龄或者获取信息的方式都不尽相同，不能一刀切地用同个方式为读者提供内容。华文媒体集团接下来要增加本地以外的读者人数，希望扩展中国以外的市场，特别是吸引东南亚华人读者。

联合早报网站每个月吸引超过700万个独立访客，这些读者有三分之一在本地，另外三分之二来自包括中国大陆在内的多个地方，中国以外读者人数也还在持续增加，早报须投入更多资源制作优质内容来服务这些多元的读者。

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲昨天在新报业媒体发展计划的说明会上，分析母语新闻媒体接下来的发展战略，并指出华文媒体集团的受众无论是来源、年龄或者获取信息的方式都不尽相同，不能一刀切地用同个方式为读者提供内容。

她说，早报读者来自不同地区，除了本地和中国大陆之外，他们也来自日本、马来西亚、美国、港台、印度尼西亚，以及澳大利亚等，而且这些读者的人数正在增加当中。早报的国外读者并非绝大部分来自中国大陆。

她也说，华文读者肯定《联合早报》的公信力，在世界纷纷扰扰、有很多不同阵营的时候，他们特别会想了解立场较为中立的新加坡所持的观点。

华文媒体集团接下来要增加本地以外的读者人数，希望扩展中国以外的市场，特别是吸引东南亚华人读者。

“现在有很多中国企业到东南亚来，这里的商业与文化都很活跃。我们要对这个区域有更多的关注，也希望触达更多这方面的读者。”

青少年受众工作群 让年轻人多接触华文

另外，早报网站的本地读者以30岁至45岁为主，这个年轻群体不看纸版报纸，但通过视频和音频等数码方式接收早报提供的信息。纸媒在继续吸引许多忠诚读者的同时，也开始让读者走向数码化，通过随身携带的手机获取资讯。

李慧玲说，集团会继续做好《联合早报》和《新明日报》这两份报纸，也会手把手地帮助年长读者跨过数码的障碍。

许多早报读者关注，中国经济崛起后，华语的经济作用越来越大，下一代能否掌握好华文。李慧玲说，华文媒体集团的青少年受众工作群就是为25岁及以下的受众服务的，让离开学校的年轻人继续有机会接触华文。

她也指出，现在有很多十几岁的年轻人，家里不会有《联合早报》或其他纸版报纸，他们没有每天接触到母语，新报业媒体可以在这方面做更多的工作。“我们也会和马来报《每日新闻》和淡米尔报《淡米尔之声》一起推广母语。”

李慧玲也说，新报业媒体一直都很重视合作伙伴关系，会和包括社团、教育部，以及其他媒体伙伴携手合作推广母语，以及与外地媒体合作。她举上周六举办的东南亚讲堂为例说，早报同马来西亚和印尼华文媒体合作，可以将消息传播得更广。

谈到如何吸引人才加入，李慧玲说目前面对的问题是双语人才库不是很大，但是市场需求越来越大。集团要在非常激烈的竞争中吸引很多双语的人才，不仅是记者或者编辑，也包括销售、订阅部门的同事。

此外，英文和华文媒体都有各自的技术要求，用户体验也不一样，因此要建立能了解华文媒体推介方式的团队，让华文阅读者觉得早报网很方便，愿意使用。