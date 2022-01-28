清洁嫂离婚争房诬赖夫烂赌 儿女“翻案”证父清白

妻子下堂求去，想结束38年婚姻，为与卖菜夫争夺婚房，称对方赌博不顾家，但儿女为父亲“翻案”，反指母亲出入监狱，常不见踪影，父亲身兼母职，独自将孩子拉扯大。

女方是名60岁清洁工，66岁的男方以前曾担任传单分派员及蔬菜摊贩，两人结婚38年，但在2020年开始分居，女方在同年6月提出离婚。

两人主要争夺婚房，当年他们共同支付约9万3567元购买房产，双方各有贡献，只是当中的一笔4万5530元由谁支付存有争议，法官指双方说辞都有漏洞和不一致，但基于这是近30年以前的事，最终裁定两人平均支付一半。

女方指，家庭开销由她承担，男方有工作却没提供生活费，男方驳斥，指他独自扛下家庭生活费以及家具等费用，女方一分钱都没有出。

据37岁女儿和35岁儿子的说辞，无论是学费或零用钱都是父亲所给，水电费等信件都是父亲接收和支付。

女儿也表示，从未见父亲向母亲讨钱，反而是母亲伸手要钱，虽然父亲有时会赌博，但并非如母亲所形容那般。

另外，女儿力证父亲没有在外闲晃，下班后就回家照顾她们姐弟俩，反观母亲不是坐牢就是在娘家，有时消失的时间长达几年。女儿说，母亲不止一次入狱，有一次因偷窃被捕，自己还和对方一起坐警车去警局。

儿子补充，他亲眼见过父亲支付水电费以及杂费，家庭一切开销都由父亲独自承担，母亲几乎没经济贡献。他指父亲努力养家糊口，也购买家具和电器。

法官认为孩子虽看似偏袒男方，但他们无利可图，而儿子也表明不想选边站，只是觉得有必要澄清不实之事。

夫愿给七成妻拒绝 官判她只获35%

卖菜叔提出和解愿意让出卖房的七成收益，妻子拒绝，结果法官判她仅得35%。

双方在商讨和解事宜时，男方曾透过律师发书信提议在售卖婚房后，把其中七成收益给女方，若女方接受，他们可在下次和解中记录详情。

女方没回复，而双方在去年4月28日和解失败，女方申请多些时间提交第三份宣誓书。

怎料时隔一个月多，女方联系男方，称想要接受早前的提议，但对方指和解已失败，这项提议不复在。

女方指对方没有撤销这份提议，应该被纳入分配婚房的考虑内，但法官认为这份提议不具约束力，况且和解失败，男方无需撤销这项提议。

综合双方提供的资料，男方银行账目确实有付费的证据，女方也有照片显示参与孩子的生活，法官最终判女方获得35%的婚房。