半年没出门家人零确诊 94岁嬷染疫亡

94岁阿嬷半年来大门不出，二门不迈，谨慎防疫却仍被病毒缠上，染疫四天后不幸离世。

儿子后悔表示，若及早接种，老人家或只是轻微“感冒”，能再与家人生活多好几年。

老妇陈才英去年10月18日不幸染疫，短短四天就因冠病并发症与世长辞，明天将是她的“百日祭”。她的骤然离世令家人惆怅，医院的防疫措施限制，也导致家人无法看她最后一眼，留下遗憾。

陈才英育有三女一男，直到离世前都与排行老三的儿子吴启智（65岁）夫妇及照顾她的女佣同住一屋檐下，三人并没有感染冠病。吴启智接受《新明日报》访问时说，疫情期间，行动不便的母亲除了出门拿药，深居简出，后来更改为“送药上门”服务，长达半年留在家中，足不出户。

吴启智说他虽是德士司机，但主要时间都在载送孙儿上学，鲜少载客。尽管如此，他严格防疫，回家第一件事就是彻底冲凉消毒，才敢靠近母亲。正因如此，家人都纳闷：“她为什么会感染冠病。”

吴启智忆述，母亲去年10月18日开始咳嗽、痰很多，他立即为她进行快速抗原检测（ART），结果呈阳性。老人家被救护车送往医院急诊，还交代家人好好照顾身体，没料到这一别便是阴阳永隔。

她入住冠病隔离病房期间，因医院防疫措施不得前去探望，吴启智每天与医生通话了解情况，后来他的妹妹和大女儿顺利安排在22日上午10时30分前去探望，不料老人家当天上午8时30分左右就没了呼吸。

想到母亲在世上的最后几天，都是独自一人对抗病痛，吴启智忆述时不禁红了眼眶。

吴启智告诉记者，母亲患有高血压和糖尿病，平时定时服用药物，虽坐轮椅，但身体依旧硬朗。我国开放冠病疫苗接种初期，吴启智就带着母亲到诊所咨询接种事宜，不过当时医生判断她暂不适合接种。

后来政府开放并鼓励年长者去接种疫苗，考虑到老人家的年纪且不出门的情况，他就没有及时带她去接种。

吴启智说：“我就是后悔这一点，如果她那时候打了，可能这个病就不会这么厉害……她身体还很好。”

吴启智和家人如今都已完成疫苗接种以及追加剂，他也鼓励年长者不论年龄多大，若身体条件允许，就前去接种疫苗，多一层防护。

完整报道，请翻阅2022年1月28日的《新明日报》。