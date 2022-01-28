美容院艾灸腹起泡 妇女索偿1万元

妇女申诉，到美容院按摩与洗脸，腹部敷上艾炙泥做热疗，岂料隔天起一个水泡，流脓近月才康复。

曾太太（65岁，自雇人士）昨天向《新明日报》记者透露，她上个月20日到宏茂桥的一间美容院按摩和洗脸，并在腹部放艾炙泥排毒。

她指当时按摩完后，美容师接手洗脸前，在她背部与腹部敷上艾炙泥，约10分钟腹部的艾炙泥越来越烫，背部则无碍。

“我投诉后，另一名美容师进来调整一下艾炙泥就离开了，但过后仍很烫，我以为是正常，忍到结束，整个过程约30分钟。”

岂料隔天她发现腹部起了一个约两角硬币般大小的水泡，过了一天破裂出脓，红肿和疼痛。

她曾致电美容院询问，女经理称这是毒素在找一个“出口”排毒所致。

“对方还叫我去美容院，帮我敷药，但我没去，因为对方不是医生。”

她指由于伤口一直没好，1月6日她去求诊，医生指水泡是因皮肤灼伤与细菌感染所致。

“医生给我吃消炎药，但伤口未见好，而且仍疼痛，两天后我到医院挂急诊，医生为我注射止痛药，开出抗生素，5天后伤口才痊愈，不再出脓，但留下疤痕。”

她认为美容院处理失当，令她受了近一个月的疼痛和睡眠不好。

记者昨午上门，今早也拨电到美容院，但员工都称老板不在，记者留下联络，老板也并未回复。

完整报道，请翻阅2022年1月28日的《新明日报》。