王乙康：我国抗疫之道关键 是思维改变和社会信任度

新加坡抗疫之路走来不易，它体现了全国人民战胜危机的韧性和毅力，卫生部长王乙康说，我国的抗疫工作进展有目共睹，思维上的改变和社会的信任度是关键。

王乙康部长昨天傍晚，在报业中心礼堂为《联合早报》新书《战疫勇士——新加坡之道》主持发布。

他致辞时说：“每个阶段都是我们回顾过去的一个机会，可以检讨经历的一切，然后重组我们的实力和资源，继续做下去。”

谈及在抗疫过程中学到的重要经验，王乙康说，除了伸缩性外，更重要的是思维上的改变。我国在2003年制定了一套应对沙斯疫情的策略，但若按照原有的方法来对抗冠病，遇到德尔塔毒株就行不通了。

他也强调，抗疫要靠全国人民的努力，须确保人民明白防疫条例，因此政府早前大刀阔斧地简化医疗方案，采取不搞“清零”、不宣布“自由日”的中庸之道。

人民听取医疗专家和政府的劝告，接种疫苗并遵守安全管理措施，也体现了他们对政府、制度和彼此之间的高度信任。

过去数月，新加坡逐步过渡到与奥密克戎变种毒株共存，漫长的抗疫之路也进入了新阶段。王乙康坦言，这一路走来不易，很多人因疫情痛失朋友或家人，许多餐饮和建筑业者也受到巨大冲击。

不过，冠病疫情也有它积极的一面，不但加速了推动数码科技的应用以及各行业的数码转型，也体现了举国上下战胜危机的韧性和毅力。

王乙康说，国家储备金是新加坡此次抗疫的坚强后盾，让政府通过及时的财政拨款，缓解疫情对各行业的冲击，尤其是帮助中小企业解决燃眉之急，尽量保住员工的饭碗。

“希望我们年轻的一代从危机中领悟了‘前人种树，后人乘凉’的道理，也明白我们这一代的国人也应该为下一代的国人着想。”

《战疫勇士——新加坡之道》记录过去两年的抗疫进程，向守护新加坡的前线人员致敬，并通过与决策者的访问，勾画出我国政府在疫情不同阶段的决策思路。

《联合早报》执行总编辑韩咏梅说：“新闻工作是历史的第一个记录，过去两年，早报记者团队全面而深入地报道这场疫情。我们遇到的人，经历的事，感受的变化，我们都尽力把它记录在这本书中。这本书收录了这一代新加坡人的集体记忆。”

专家：应对病毒不能固守成见

新书发布会后的《冠病二周年：新加坡经验谈》座谈会，邀请国家传染病中心主任梁玉心教授，以及杜克—新加坡国立大学医学院新发传染病重点研究项目的王林发教授，与王乙康一同分享抗疫经验和未来挑战。这是三人首次同台参加华语座谈会。

梁玉心指出，有了沙斯的抗疫经验，新加坡应对冠病的准备工作做到了一定程度。不过，由于病毒特性可能完全不同，进行科研时不能固守成见，须保持思想开放和愿意吸收的学习精神。

“奥密克戎还在我们身边徘徊，我们须时时不断观察，保持一定的韧性。”

与传染病打交道30年的王林发，也强调备战意识的重要。他认为我国对疾病的备战意识还未达到一定高度，作为小国，新加坡可以把目标定得高一点，在研发疫苗和药物方面也有信心能做得更好。