去年第四季总就业人数增4万7400

人力部昨天发表的《2021年劳动市场报告》预估数字显示，去年全年总体就业人数同比增加4万零800人，扭转了前一年锐减16万6600人的情况。

本地居民就业增长提速，非居民就业人数也出现两年来的首次增长，使得我国去年第四季的总就业人数显著增加，不包括外籍帮佣的总就业人数增加4万7400人。

人力部昨天发表的《2021年劳动市场报告》预估数字也显示，去年全年总体就业人数同比增加4万零800人，扭转了前一年锐减16万6600人的情况。

报告说，居民就业增加得益于餐饮与零售业年终高峰期的季节性招聘，这些行业的就业人数在连续两三个季度下滑后，首次出现增长。

与此同时，资讯通信、金融服务等行业的居民就业继续稳定增长。资讯通信业受益于市场对资讯科技和数码解决方案的强劲需求，以及更多的游戏和软件发布，金融服务业则因为更活跃的基金管理活动而聘用更多人。

居民涵盖本地公民和永久居民。非居民就业人数的增加主要由建筑业推动，部分原因是我国去年11月初重新开始发出建筑、海事和加工业客工的入境许可。其他行业的非居民就业人数在连续几个季度的下降后则相对持平。

人力部说：“边境管制措施采用风险管理的办法，让本地非居民劳动力在两年急剧下降后出现小幅反弹。我们预计这个数字会在今年进一步改善。”

人力部按照惯例，没有透露居民和非居民各自的就业人数具体变化，它会在3月中旬出炉的《2021年劳动市场报告》中，才正式公布这些数据。

这回的报告也指出，虽然去年最后一个季度的非居民就业出现增长，但不足以弥补前三个季度的下滑。因此，去年全年的非居民就业人数预计将萎缩，但幅度比前一年要小得多。

接下来几个月 失业人数料降至疫前水平

另外，本地的失业情况继续改善，人力部预计，失业人数将在接下来几个月降至冠病疫情暴发前的水平。预估数字显示，去年12月的总体和公民失业率，相比前一个月各下滑0.1个百分点，分别报2.4％和3.4％。居民失业率则保持在3.2％。

报告指出，随着全年失业情况逐步好转，去年的年度平均失业率显著改善。相比前一年，总失业率从3.0％下降至2.6％，居民失业率从4.1％下滑至3.5％，公民失业率则从4.2％降至3.7％。

不过，这些数据仍略高于疫情暴发前的水平。2019年的总体、居民和公民年度平均失业率，分别为2.3％，3.1％和3.3％。

配合报告发布，卫生部兼人力部高级政务部长许宝琨医生昨天下午走访本地医药科技公司路胜基因（Lucence Diagnostics）。

他在视讯记者会上说：“尽管奥密克戎变种毒株给全球冠病危机带来不确定性，但劳动市场伴随经济增长，在2021年的最后一个季度保持了复苏势头，这让人欣慰。”

全国职工总会助理秘书长郑德源昨天在面簿贴文说，他预计劳动市场今年会更好，但许多企业正在经历数码转型和重组，这可能会影响工作岗位并刺激新技能领域的需求。

他希望各方都能为员工和雇主提供更多协助，应对接下来这一年的变革，尤其是帮助年长白领过渡到有意义的就业领域、加强工作队伍中的新加坡人核心、提高工作场所公平，以及落实不同企业的培训计划。