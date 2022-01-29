传染病学专家： 今年能否开放要看毒株是否再变种

卫生部长王乙康说，之前抗疫需要每个人接种疫苗，整个社会才有抵抗力。接下来这一段抗疫过程，“小我”变成国家，“大我”变成世界，只要某国的疫苗接种率不高，病毒就会有变种的机会，一变种就会有前功尽弃的可能。

新加坡能否在今年迈向开放，将取决于国际间是否会有新的冠病变种毒株出现，而这将同每个国家在防疫工作和接种疫苗方面的努力有关。相较于去年同期疫苗接种计划刚起步的时候，如今大多数人已接种疫苗，本地也已克服德尔塔毒株，因此势头更乐观。

卫生部长王乙康、国家传染病中心主任梁玉心教授，以及杜克—新加坡国立大学医学院新发传染病重点研究项目教授王林发在昨天的《冠病二周年：新加坡经验谈》座谈会上讨论2022年是否会是新加坡逐步迈向开放的一年。

王乙康比喻，之前抗疫需要每个人接种疫苗，整个社会才有抵抗力。“接下来这一段抗疫过程，‘小我’变成国家，‘大我’变成世界，只要某某国家的疫苗接种率不高，病毒就会有变种的机会，一变种就会有前功尽弃的可能。”

他认为相较于去年悲观多于乐观的情况，今年会是乐观多于悲观。这是由于去年同时期接种计划才刚起步，当时有许多不确定性。

对于即将来临的虎年，他说：“现在态度是比较小心前进，比起去年，疫苗都打了，我们也克服了一波德尔塔毒株，奥密克戎正进行中，但我相信也能克服的。克服第二波疫情加上接种疫苗，我们的抵抗力比去年强了很多，老虎比牛强了很多。”

梁玉心：记得个人行为如何影响公共卫生

梁玉心形容冠病病毒狡猾且难以捉摸，专家过去两年的预测经常有偏差，如果过早认为疫情缓和而放宽防疫措施，病毒可能趁虚而入。

王林发也认为，只要没有出现新变种毒株，加上更好的疫苗，今年可以是冠病病毒终结之年。

持续两年的疫情改变许多人的生活习惯，当被问及疫情结束后希望保留哪些改变，梁玉心希望公众能记得个人行为如何影响公共卫生，以及继续对新医疗技术保持开明的态度。

王林发则希望保留远程办公，以达到保护环境和提高工作效率的好处。

王乙康指出，生病戴口罩，以及归还碗碟，都是非常简单和良好的卫生习惯，希望在疫情结束后新加坡人可以维持。

他也以自己曾执掌教育部、交通部和目前掌管卫生部的经验，提出抗疫经历对各部门的启发。其中，他希望学校在疫情之后能继续专注于数码学习，这不仅为了方便居家学习，也能通过更生动的教材让孩子自我学习。

交通方面，他认为人们居家办公后已没有所谓的“繁忙时间”，即使不同时间上班也能维持工作效率，而之前建地铁和快速公路都是为了应付早上的高峰时段，之后用以建造公路和交通设施的土地因此可用作绿化等其他用途。

疫情也加强公共医疗系统和家庭医生的合作，其中家庭医生的角色越来越重要，包括为疑似病例进行检测和为病患提供远程医疗服务。王乙康也希望家庭医生继续扮演重要角色，包括维持年轻人的健康，避免他们患上慢性病。