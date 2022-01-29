芽笼峇鲁血案 男子刺伤邻居被捕

两名男子不知何故在组屋楼下起冲突，56岁男子掏出刀子朝另一人背部连砍多刀后被捕，69岁男子在半昏迷状态下入院，情况危急。

这起砍人案昨天（1月28日）中午发生在芽笼峇鲁第61座组屋。

警方受询时证实，昨天中午12时零9分接获通报，指上述地点发生事故，需要警方介入。一名69岁男子事后在半昏迷的状态下送院，一名56岁男子则因持危险武器蓄意严重伤人而被捕。

记者接到消息赶到案发现场时，警方的封锁线仍未拆除，10多名查案人员正在展开搜证工作。

据记者观察，查案人员似乎把调查重点放在触爱社会服务中心（TOUCH Community Services）外，该处地板血迹斑斑，留下一只人字拖鞋和染血纱布，可能是伤者倒卧之处。

位于案发组屋楼下的触爱社会服务中心外的地板血迹斑斑，留下一只人字拖鞋和染血纱布。（邬福梁摄）

外墙地板有血渍 疑伤者负伤逃时留下

除此之外，查案人员也在组屋旁的草地上检获另一只拖鞋，同时在组屋外墙和室外地板上发现血渍，相信是伤者负伤逃命时留下的。

查案人员的搜证工作一直持续到下午4时许才完成，他们离开后，在旁等候多时的四名清洁工马上用高压水枪，把地上和墙上的血迹清洗干净。

据《联合早报》了解，两名涉案男子同住第62座组屋，两人是认识的。

男子伤人后一度逃离现场，但他没有走远，最后在案发现场附近被捕；受害人则背部连中多刀，伤势相当严重，送院时已经陷入半昏迷。

被捕的男子平时独来独往，经常一个人到咖啡店，而且一坐就是大半天，但没什么人敢上前跟他说话。 ——黄姓摊贩

报警的黄姓居民说，昨午要到附近巴刹买午餐，远远就看见两名男子在组屋底层打架。他不清楚冲突的导火线是什么，但发现两人越打越激烈后决定报警。

黄先生也说：“他们都是这里的居民，我常看到他们，但不曾看过两人说话。”

在该处住超过40年的陈姓居民（63岁）在下午1时走向咖啡店时，一名男子已被抬上救护车，医护人员正在为另一名男子包扎伤口。

他说：“让医护人员包扎伤口的男子住在隔壁第62座组屋，我偶尔会在咖啡店或组屋底层看到他。”

在附近咖啡店卖西餐的黄姓摊贩告诉记者，被捕的男子平时独来独往，经常一个人到咖啡店，而且一坐就是大半天。他的样子看起来很不友善，所以没人敢上前跟他说话。

案件仍在调查中。